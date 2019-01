Marco Antonio Solís encenderá el Foro Sol

Hay algunas veces, que cuando me siento frente a la computadora y veo la pantalla en blanco con el cursor parpadeando, me pregunto ¿qué voy a escribir? Y es ahí cuando recuerdo, que tenemos tantas opciones de espectáculos en el país, tantas obras de teatro, conciertos, y sobre todo entrevistas que hago. Pero de inmediato no me vienen a la cabeza. ¡Ah! Ya me acordé, en la semana platiqué con Mario Dom y Pablo Hurtado, que por cierto, los dos están muy contentos porque ya son papás.

Pablo debutó en eso de la paternidad, mientras que Mario lo hizo por segunda vez. Pero ahora están muy aplicados porque estrenaron su nuevo sencillo “Te confieso”. El día que los entreviste, mis amigos de Sony me pusieron su video que se estrena este viernes. No saben lo bien hecho que está, Mario es el protagonista de la historia, hay una escena donde se avienta a un acantilado, cuando lo vi dije ¡wow!, que buenos efectos. Pero ya no les contaré más para que lo vean y lo disfruten.

Esta rola, refleja la esencia de este grupo, pero ahora suena más maduro y antes de que termine el primer trimestre del año veremos el álbum completo. Pero no se pierdan este viernes el estreno de la canción que les aseguro se volverá en un clásico.

Por fin veo que un artista mexicano, de esos de los grandes, como Marco Antonio Solís se presentará en uno de los recintos más importantes de nuestro país, el Foro Sol, la fecha es el próximo 22 de marzo. Me llena de emoción que sea profeta en su propia tierra y nos presente todo ese gran repertorio que tiene el maestro. El show se llamará “Todos con Marco Antonio Solís” y me contaron que echará la casa por la ventana, ya que habrá sólo tres conciertos, CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En estos tendrá un súper elenco Lucero, Emmanuel y Mijares, Mon Lafarte, Enanitos Verdes, Alison, María Solís, José Madero, Remmy Valenzuela y más. Se imaginan todos estos grandes artistas cantando las más emblemáticas canciones de este gran compositor michoacano y lo mismo pasará en las otras dos ciudades. Este creo que será uno de los importantes conciertos que habrá en este lugar.

Otro que estuvo en nuestro país, proveniente de la isla del encanto, es Pedro Capó. Qué bien con un estupendo Remix de su éxito llamado “Calma”, y dirán ¿Por qué un remix? La respuesta es sencilla: cuando la presentó por primera vez, fue tal el éxito de la canción que el mismísimo Farruko quedó prendido de ella, así que por medio de Instagram se hicieron amigos y decidieron hacer esta nueva versión.

La verdad les quedó de pelos. En serio que me hicieron sentir que me encontraba en las playas de Puerto Rico. ¿Y qué creen? Que el próximo 27 de marzo estará presentándose en el Lunario del Auditorio Nacional, así que la espera no será mucha y vayan apartando su lugar

Recuerden que les mencione de que venía a México el show de Disney on Ice “Frozen”, en verdad este es un espectáculo que vale mucho la pena, y porque se los digo. Porque todo lo que presenta la compañía de Disney es garantía de calidad. Ver a patinadores profesionales que dan vida a este cuento es asombroso. El vestuario, la escenografía y la magia no tienen igual. Esta producción ha dado la vuelta al mundo.

Cuando lo vi en Estados Unidos, me quedé con el ojo cuadrado porque el recinto donde se presentó estaba lleno. Todos los chiquitines cuando escucharon la canción de “Libre soy” no tardaron en corearla de principio a fin. Supongo que ha de pensar “Ricardo, es enero y andamos medios gastados”, ok lo entiendo, pero si supieran que los boletos están desde los $350 pesos. Están accesibles, creo que no hay pretexto para que los reyes del hogar puedan ir y disfrutar esta historia de cuento de hadas. La temporada empieza hoy y sólo serán cinco días que estarán en CDMX, del 23 al 27 de enero. Después visitarán la ciudad de Monterrey y Puebla.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.