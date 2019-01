Maite Jiménez: Toma la decisión y ¡muévete!

Hoy en día podemos observar que el número de personas enfocadas en realizar algún tipo de ejercicio físico aumenta considerablemente, pues la cantidad de enfermedades, desafíos diarios y personales, están siendo cada vez más difíciles de controlar.

Ahora, ¿Por qué la importancia de movernos? Más que algo estético, moverse es significado de salud: si mueves tu cuerpo, mueves tu estrés, si mueves tu cuerpo, mueves tus preocupaciones y si mueves tu cuerpo, también mueves y activas cada órgano.

No te muevas porque ya es tarde, muévete porque no hay nada más maravilloso que sentirte bien contigo mismo, porque los motivos para hacer algo por ti siempre existirán y porque no hay mejor regalo que el autocuidado.

Enfócate en realizar cualquier actividad que te parezca placentera: baila, corre, trota, levanta pesas, haz pilates, haz yoga, lo que tú quieras, lo más importante de todo es que lo que tú hagas, te entregue de forma inmediata un estado de felicidad y motivación.

Respira profundo y comienza a hacerte consciente de los diferentes panoramas que hay a tu alrededor, respira profundo y abre tu corazón para poder encontrar una pausa dentro de tu rutina diaria y date el tiempo de conectarte solo contigo.

Poco a poco comenzarás a darte cuenta del impacto positivo que genera en ti.

Constantemente vivimos nuestro día a día enfocados y preocupados por nuestros seres queridos, pendientes de que nada pueda ocurrir, eso es maravilloso, pero siempre y cuando tengas la oportunidad de generar un balance y también preocuparte de ti, también con ese mismo amor.

Semana tras semana los estaré acompañando para poder entregarles tips de cómo llevar una vida consciente acompañado de entrenamientos, yoga Kundalini, ejercicios de respiración, alimentación saludable y mucho más.

Desde hoy ya no tendrás excusa, así que a prepararse.

Próxima semana: Entrenamiento de cuerpo completo en sencillos pasos.

Así que ya lo sabes, primera tarea de la semana: Respira profundo y hazte consciente, muévete y entrégate el mejor de los cuidados

¡TE LO MERECES!

La información y opiniones escritas en este espacio, son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento ni punto de vista de Publimetro o Publisport.

Maite Jiménez Ramírez

Profesora de Educación Física

Instructora Kundalini Yoga