La 'no intervención' de México en Venezuela podría costarle muy caro

El espíritu negociador y pacificador de nuestro ya país ha marcado en todos los momentos de conflictos, una tendencia en sus relaciones internacionales. Por supuesto que estas posturas son importantes para encontrar la solución viable. Sobre todo en tensiones derivadas por las guerras, por poner un ejemplo. El principio de “no intervención” ha sido también una de las grandes máximas de nuestro país. No tendríamos por qué meternos en, como dirían, popularmente, “cosas que no nos importan”.

Lee también:

Sin embargo, esto tampoco es una regla. Sobre todo en casos donde la violación a los derechos humanos es un riesgo latente para las poblaciones. O en las crisis humanitarias donde es vital que los países asuman posicionamientos mucho más determinantes y contundentes.

El caso venezolano trae un debate que considero no debería de serlo, a no ser porque el mundo -aunque ya cambió- sigue a merced de intereses de grupos de poder económicos y políticos que parecen volver a partir la tierra en dos (para los que pensaron que esto ya estaba superado. Pues no: comunistas, socialistas y de izquierda vs capitalistas, neoliberales y de derecha. Las falacias, las suspicacias y la percepción que se crea es de una terrible tensión con el eco de las redes sociales, como si regresara la “Guerra Fría”.

Esto hace que los gobiernos (no la población) se sumen en bloque hacia una postura y la otra. Considero que al gobierno mexicano le ha salido bien la estrategia: no meterse. Porque entonces muy temprano se estaría delatando en la percepción, de qué lado está.

Pero “cuidar la imagen” tiene un alto costo. Dejar esa posición firme de que no estamos absolutamente de acuerdo con gobiernos autoritarios, que imponen un régimen y que violan sistemáticamente derechos. Esto se lo vamos a deber históricamente al pueblo de Venezuela. Ni al gobierno de Venezuela. Sino a la gente. El no tener un gobierno con la suficiente valentía, fuera de toda preferencia ideológica, para defender más enérgicamente lo que no es negociable en cualquier parte del mundo para ninguna persona (de derecha, de izquierda o de lo que sea) la libertad, pero ante todo, la paz.

No te pierdas:

Lo que hoy necesita Venezuela después de años de opresión, de elecciones fallidas e incluso de la intervención (realidad o fantasía) de Estados Unidos es una determinación global que además nos permita analizar que esas relaciones internacionales surgidas de la “bipolaridad” deberían acabarse en tiempos donde ni la derecha ni la izquierda desde los gobiernos nacionales están reivindicando sus propios principios.

Lo más visto en Publimetro TV: