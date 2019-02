Sigamos invirtiendo para cualquier objetivo

Cristian Brito estudió Negocios Internacionales en la Escuela Bancaria y Comercial “EBC”. En 2010 se integra al equipo de GBM como asesor financiero. En 2013 toma la posición de gerente de Operaciones de la parte de GBMfondos. Actualmente lleva el producto digital de fondos.

Hemos platicado mucho sobre las inversiones y las opciones que tenemos para que el dinero trabaje y primero que nada no pierda valor ante la inflación para posteriormente ya hablar sobre rendimiento y ver un incremento en el monto, claro recordemos que dependiendo al nivel de riesgo del instrumento o de la estrategia veremos fluctuaciones a través del tiempo, pero, para ese tipo de fluctuaciones la solución es el tiempo pues al dejarlos a mediano o largo plazo damos oportunidad a que se recupere, además de analizar la calidad del instrumento o estrategia para saber si su tendencia es alcista o está en un momento muy negativo y lo mejor será ver otros productos.

También hemos platicado mucho sobre los fondos de inversión las enormes oportunidades que estos instrumentos nos brindan, ¿por qué es importante tener una gran oferta? Pues gracias a esto podemos estructurar un sinfín de portafolios (los productos que elegimos) o estrategias para cada objetivo que tengamos en mente, podemos diversificar y con esto reducir el impacto negativo por algún instrumento que no este pasando su mejor momento, y justo en este punto es importante recordar que los fondos de inversión son instrumentos creados con un fin en especifico (invertir en deuda nacional a corto, mediano o largo plazo, en empresas de infraestructura, en empresas o gobiernos internacionales, etc) por lo que si alguno no está pasando su mejor momento debido a una situación especifica de la economía, podemos mirar hacia otro y adquirir posición del que está teniendo un desempeño más destacado o si apenas crearemos nuestra estrategia para invertir elegir los productos más adecuados para alcanzar el objetivo. Tomando en cuenta, cuál es el objetivo (importante ponerle nombre para darle mayor realismo como mi viaje a París, compra de mi casa en el desarrollo…, el MBA en la universidad…,etc), el tiempo para lograrlo (a 1 año, 5 años, 35 años para mi retiro, etc.), tolerancia al riesgo (por ejemplo, me siento tranquilo al ver fluctuaciones pues sé que entre más riesgo mayor probabilidad de ganancia) y las opciones que ofrece el mercado para lograrlo.

Ahora bien, en estos momentos vivimos mucha incertidumbre internacional y también en nuestro país, pues se han dado muchos cambios, salidas de organizaciones, nuevas políticas y demás factores que naturalmente crearán situaciones de incertidumbre, pero, algo muy importante es que esto no es sinónimo de deterioro o de que no sea viable invertir, siempre es momento de invertir. Si nos informarnos adecuadamente podremos elegir lo más adecuado, por ejemplo hay plataformas que nos permiten invertir en fondos de inversión y en acciones en directo por lo que la diversificación de nuestro portafolio es más basto, es así que podemos crear un portafolio con fondos de corto plazo con bajo riesgo para algún objetivo muy próximo y por otro lado crear otro portafolio con algunos fondos pero agregando acciones que hoy en día están teniendo un desempeño positivo al presentar números positivos de ventas, expansión a nuevos países, finanzas sanas, etc; de igual manera podríamos crear un portafolio de sólo acciones en directo en donde agreguemos algunas que no sean de las más populares pero no por eso dejan de ser opciones rentables

Por último, también es importante saber que, así como tenemos opciones de instrumentos para poner a trabajar el dinero, también hay especialistas que nos pueden ayudar con esa toma de decisiones si nosotros aún no nos sentimos con el expertise necesario para decidir. Sólo es identificar lo que necesitamos y acercarnos al lugar adecuado para disfrutar todas las ventajas que nos trae el invertir.

