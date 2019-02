Habemus fiscal

Adrián López Solís, ex coordinador de la campaña de Silvano Aureoles Conejo, ex secretario de Gobierno y diputado local con licencia, fue designado por el Congreso como fiscal general del estado de Michoacán. “El Congreso del estado me ha honrado con la designación de fiscal general de Michoacán. Pondré todo mi esfuerzo y capacidad para cumplirle a las y los michoacanos”, publicó en sus redes sociales López Solís.

Pero vamos a la aritmética: son 40 diputados que votaron al fiscal general del estado; de los 12 de la bancada de Morena, 9 votaron por Guadalupe Morales; Laura Granados votó en contra de la terna entera y se consideró anulado (van 10), y el impredecible Cedillo de Jesús, que votó a favor de Adrián López Solís (van 11). Esa cantidad más los restantes que hayan votado por el ex secretario de Gobierno tendrían que dar la cantidad de 40, mismo número de diputados en la 74 legislatura.

Hubo traición: Ramírez Bedolla

El que puso el dedo en la llaga y acusó traición desde el interior de la bancada de Morena fue el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, recién destituido como coordinador de esa bancada y que mostró ante la asistencia del Congreso su voto a favor de Guadalupe Morales.

“Hoy me mantuve firme en la determinación de rechazar la elección de un fiscal general a modo; fui el único que hizo público su voto; sin embargo, la designación de Adrián López Solís como fiscal general, una propuesta que iba totalmente en contra de lo que Morena estaba impulsando, se consumó gracias a una gran traición desde el interior de la bancada de Morena”, publicó en su Facebook el ex coordinador de la bancada de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, visiblemente dolido y lastimado por su destitución y por lo sucedido en el Congreso.

Lo anterior nos deja ver muy claramente que Ramírez Bedolla le echó la culpa a lo que llama traición al interior de los diputados morenistas, de la consumación del nombramiento de Adrián López Solís.

Sin embargo, y de acuerdo con los números, todos los diputados del PRI, PAN, PT, PVEM, PRD y los independientes votaron a favor del exsecretario de Gobierno. Lo anterior quiere decir que quienes votaron por el nuevo fiscal fueron los siguientes diputados.

PRI: Eduardo Orihuela Estefan, Yarabí Ávila González, Marco Polo Aguirre Chávez, Adriana Hernández Íñiguez y Marco Polo Aguirre Chávez (5 votos).

Por cierto, la bancada del tricolor celebró el nombramiento, por medio de un comunicado, de esta manera: “En la bancada del PRI reconocemos y celebramos el proceso para la llegada del fiscal general de Michoacán, los acuerdos y consensos que en esta 74 legislatura hemos alcanzado, pero también seremos observadores y coadyuvantes en construir la paz y tranquilidad que necesitamos todos los michoacanos”.

PAN: Oscar Escobar Ledesma, José Antonio Salas Valencia, Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, Javier Estrada Cárdenas, Hugo Anaya Ávila, David Alejandro Cortés Mendoza, Arturo Hernández Vázquez y Adriana Gabriela Ceballos Hernández (8 votos). Ellos lo respaldaron así: “El Partido Acción Nacional (PAN) será vigilante del buen funcionamiento y desempeño de la Fiscalía General del Estado y su titular, señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal”.

¿Otra traición?

PT: Esta también se puede considerar otra traición a Morena, pero se consumó; fueron los cuatro integrantes: Baltazar Gaona García, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, María Teresa Mora Covarrubias y Salvador Arvizu Cisneros. De ellos no hay comunicado alguno respecto a la designación (4 votos).

PVEM: No hay mucho que decir, tanto Ernesto Núñez Aguilar como Lucila Martínez Manríquez votaron por López Solís (2 votos).

PRD: Los que quedaron en la bancada –Araceli Saucedo Reyes, Norberto Antonio Martínez Soto, Octavio Ocampo Córdova y Antonio Soto Sánchez– obviamente votaron a favor de López Solís. Más el del polémico Cedillo de Jesús (5 votos).

¿Y Morena?

Morena: Fermín Bernabé Bahena, Alfredo Ramírez Bedolla, Cristina Portillo Ayala, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Osiel Equihua Equihua, Sandra Luz Valencia, Sergio Báez Torres, Teresa López Hernández y Zenaida Salvador Brígido (9 votos). Y la postura fue crítica, como se esperaba: “Los principios políticos de Morena se mantienen firmes, y así se evidenció en la votación para definir al fiscal general de Michoacán, por lo cual lamentamos que nuestro estado vaya a contar con un ‘fiscal carnal’”, así lo dijo Fermín Bernabé.

Los independientes

¿Qué pasó con los votos de los ahora independientes Miriam Tinoco, Erick Juárez Blanquet y Humberto González Villagómez? Pues, de acuerdo con los resultados, tuvieron que ser a favor de López Solís; habrá que ver la postura de su jefe político, Carlos Torres Piña, este lunes en Morelia (3 votos).

Además MC, con Francisco Paredes Andrade y Wilma Zavala Ramírez, como representación parlamentaria (dos votos más).

Como sea, ya hay fiscal en el nombre de Adrián López Solís, y será un trabajo titánico el cambiar las cosas para bien en la ahora Fiscalía, con la obligación a cuestas de demostrar que no es el discal carnal que tantas críticas ha tenido.