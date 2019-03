¿Tiene un Mitsubishi? Le conviene la nueva era en México

El 1 de febrero se marcó una nueva era de Mitsubishi en el país; dejó el contrato de distribución con FCA e inició la filial en el país. Esta operación trae un sinfín de beneficios. Uno de ellos –para usted que comprará uno de sus autos o que tiene uno– es que automáticamente cuenta con 35% de descuento en el costo de servicio y 40% menos en el precio de las partes, en promedio. Además, a los nuevos clientes les tocará una garantía de defensa a defensa por siete años.

La marca quiere crecer 38% este año, lo que suena bastante atrevido; sin embargo, cuando vemos lo que Jorge Vallejo, nuevo director general de la empresa, le ha puesto a su fórmula de negocio, es innegable que lo puede lograr, pues cuenta con producto, nueva era de imagen, distribuidores motivados con recientes inversiones para sus puntos de venta y objetivos particulares no de grupo como con la anterior marca.

Veamos, ha puesto un contingente de productos llamativos, distribuidoras totalmente independientes en operación y localización, nuevo centro de distribución de partes y otro en logística de partes. Así los últimos 12 meses, Jorge Vallejo ha estado planteando la nueva era de Mitsubishi en México. Conocedor, negociador y con visión de negocios es un directivo que viene de la alianza, particularmente de Nissan, lo que le da la gran ventaja de saber por un lado el negocio automotriz de planta con distribuidores y por otro las negociaciones con distintos actores de su dirección general como es precisamente su red, lo perfecto que sabe tratar con gobierno y proveedores. Se notó hasta en una pequeña reunión –a la cual fui invitado– donde cada miembro de su nuevo equipo me presentó sus planes por área. Me sentí parte de la marca y centrado en sus principales objetivos, desde el plan de distribuidoras que llegará a 57, así como metas de ventas, producto, filosofía de relaciones públicas y estrategias de mercadotecnia, todo en puertas abiertas y claro. Histórica reunión que me deja llevarle estos datos que podrían llevar a Mitsubishi hacia lugares inesperados los próximos 10 años, pues es una empresa de excelsa calidad y gran visión de futuro, complementada con grandes inversiones en investigación y desarrollo.

Las mentes y el producto

Jorge Vallejo sabía que debía traer un equipo ganador y se ve que Mitsubishi no ha escatimado en nada para llevarse a varios de los mejores de marcas coreanas y japonesas de gran crecimiento reciente, con lo que también asegura una aceleración de negocio con la experiencia previa en cada área de especialidad de su equipo.

Además, la innovación en la gama está lista, pues será bajo su mando que se introduzca en México el primer híbrido conectable; usted lo podrá conectar en su casa en la noche y al otro día tendrá entre 70 a 80 kilómetros de autonomía eléctrica, con lo cual podría eliminar el uso de la gasolina si no sale a carretera, pues también cuenta con motor eléctrico.

Introducirá tres nuevos vehículos que se antojan ganadores por su innovación: Eclipse Cross, un crossover mediano, el Mirage G4 sedán de entrada que, seguramente le atraerá muchas ventas, pues sobresale por su gran economía de combustible y, precisamente, la Outlander PHEV la camioneta híbrida exacta para conseguir volumen e imagen en el mercado de mayor visibilidad actualmente. Los otros conocidos que seguirán en la gama es Mirage Hatchback, Outlander, Montero Sport y la pickup L200.

Póngale financiamiento de la mayor experiencia en el país pues viene de la financiera NRFM creada en 2003, y como le digo menores precios en servicio, partes y sus siete años de garantía sin importar el dueño del vehículo y los números si me dan para ese 38% de crecimiento que puede hasta quedarse corto si la aceleración de ventas pospone alguna línea por falta de inventarios.

Bien por Jorge Vallejo y su equipo ganador, usted como cliente ya ganó, si se va a comprar un crossover, una pick up o un auto de extrema eficiencia en consumo de combustible, ya tiene la tarea de entrar a una Mitsubishi. Deje que vea a su vecino circular todos los días y no gastar gasolina con una Outlander PHEV y verá como pensará en una próxima visita a una nueva distribuidora de la marca. Solo le digo, los últimos que manejé el año pasado la L200 y la Montero, son unos verdaderos competidores de altos vuelos.