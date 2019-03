PolíticaConfidencial Choque de trenes para presidir el PRI

José Narro pateó el avispero. Respaldado por priistas de viejo cuño, el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud con Enrique Peña Nieto, se destapó para presidir al PRI. Pero nos dicen que Ivonne Ortega no se va a quedar quieta. El otro aspirante y gobernador de Campeche, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, también va con todo. ¿Choque de trenes justo en el 90 aniversario del otrora partidazo?

Tatiana Clouthier estrena libro. Casi 300 páginas en Juntos hicimos historia para relatar lo vivido en la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales la criticaron porque en el texto señala que le alertaron que “hasta lo querían envenenar”. Interesante, pero llama la atención porque es el mismo Andrés de 2006 y, hasta donde se sabe, sin temor a ser envenenado. Come en los pueblos y hasta en los mismos puestos de comida.

Andrés Manuel llamó “ternuritas” al intento de grupo opositor a su gobierno. El presidente, estuvo este fin de semana en Chihuahua, cuyo gobernador, Javier Corral, es la cabeza de playa de los autollamados “contrapeso” a AMLO. Pero ahí López Obrador cambió el discurso: merecen más respeto los opositores que los abyectos.

René Bejarano guardó un secreto que, hasta donde se sabe, está en una bien cuidada libreta de apuntes. Tiene que ver con lo sucedido hace 15 años, cuando se le ventiló en televisión embolsándose billetes, en marzo de 2004. Desde entonces se cayó su buena estrella. ¿Qué cargo tendría hoy si no lo hubiera balconeado la mafia del poder? Ups.