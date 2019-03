El PRI no se destruye, solo se transforma

El Partido Revolucionario Institucional cumplió años, su aniversario 90 se celebró apenas esta semana, muchos pudieran pensar que el PRI está destruido, que después de sufrir su derrota más importante en la historia no cabe más en este país. Muchos ven al Revolucionario Institucional como un partido viejo, corrupto y a punto de morir, no necesariamente es correcta esa apreciación.

No sería la primera vez que el PRI se levante de una derrota de esos tamaños, lo hizo ya en el año 2012, después de dos sexenios en los que gobernó el Partido Acción Nacional, cuando regresaron con Enrique Peña Nieto para recetarnos nuevamente su forma de hacer política y gobierno, sin duda, ello fue la mejor campaña para el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora bien, los orígenes del PRI no están en el olvido, de hecho, buena parte de la columna vertebral de este nuevo gobierno viene de esa destacada institución política, comenzando por el presidente, quien fue un distinguido priista en Tabasco y dirigente estatal en su tierra para el PRI, pero no sólo él, también el hoy coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, fue gobernador de Zacatecas bajo el partido tricolor y también el hoy canciller Marcelo Ebrard militó en el PRI hasta el año 1995.

Pero no solo en Morena han llegado ex priistas, de hecho podemos verlos en otros partidos políticos, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, su fundador y ahora coordinador de los senadores, Dante Delgado, fue gobernador interino en Veracruz por el Revolucionarios Institucional, entre otros cargos, renunció a su militancia también en el año 1995.

En el Partido Acción Nacional también destacan algunos casos, entre ellos el del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien renunció al PRI en el año 2009 para competir en las siguientes elecciones a gobernador por su estado un año más tarde por la coalición conformada por PAN, PRD, Convergencia y PT.

Lo cierto es que el aniversario 90 del PRI nos demuestra que esa institución política no muere, no podemos descartar que regresen a la presidencia en un par de sexenios, tampoco podemos descartar que ex militantes de ese partido gobiernen bajo la postulación de otros colores. El PRI entonces no se destruye, simplemente de transforma y con ello vemos cómo los políticos simplemente van y vienen, claro con distintos colores.

Últimas palabras

El gobierno pagó 34 mil millones de pesos correspondientes al Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra E) a inversionistas por la cancelación del Aeropuerto. ¿Seguimos creyendo que fue buena idea la cancelación?