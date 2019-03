Ximena Sariñana celebrará junto con el Vive Latino 20 años

Ya se acerca e fin de semana, en el cual, el Vive Latino celebra su edición número 20. Más de dos décadas en donde hemos visto a lo mejor del rock Iberoamericano e internacional. Creo que esta será muy especial, ya que traen a las mejores bandas y unos monstruos de los escenarios como Caifanes, Café Tacuva, El Tri, Bunbury, Miguel Mateos, Santana, Javier Bátiz, Santa Sabina, Fobia, La Orquesta Mondragón, La Orquesta Damaso Pérez Prado, Juanes, Ximena Sariñana, entre muchos más. Y de ésta última les quiero platicar que charlé con ella hace unos días de su más reciente sencillo “Cobarde”, canción que se desprende de su nuevo disco “Dónde bailarán las niñas”. Esta rola es de cortarse las venas, algo que en lo particular no le había escuchado. Me pareció muy buena y que vemos a una Ximena más madura. También platicamos de su participación del próximo fin de semana donde echará la casa por la ventana. Creo que nos dejará con un buen sabor de boca; y ahí estaré pendiente de lo que pase en este festival para contárselos.

Este fin de semana asistí al teatro. ¡Vi una obra que me encanto! Se llama “Guerra”, ésta es un clown play, en el cual nos llevan a través de los gestos bobos y una historia en la que los personajes se encuentran en medio de un conflicto bélico. Pero con un gran toque de humor. Un escritorio, un archivero y una silla es todo lo que necesitan para desarrollarla. Llega un punto que los adultos se nos salen las lágrimas de lo bien dirigida que está por Seth Bockley y Devon de Mayo. Y demuestran que el lenguaje de la mímica es universal. En ella participan Artús Chávez, Fernando Cordova y Nohemi Espinosa. En serio parecíamos todos los presentes niños riendo a más no poder. El espectáculo se presentará todos los domingos a las 13:00 hrs. hasta el 30 de junio cuando cierre el telón en el teatro Millán. Lleve a toda la familia porque es una experiencia única de que disfruten estupenda puesta teatral.

Otra obra que me eché es la de “Casi Normales”, que ha sido todo un éxito de Broadway y ha ganado varios premios Tony por ser una de las más vistas y, sobretodo, por el mensaje que tiene. La trama cuenta la historia de la familia Bueno, que a simple vista parecería una familia normal, pero el autor Brian Yorkey escudriña en lo más oscuro de ésta. Resulta que los padres, que son Diana y Daniel, interpretados por Susana Zavaleta y Federico Di Lorenzo; tienen dos hijos Natalie y Gabriel. Con el transcurso de este musical, nos enteramos de que Diana se encuentra en un tratamiento para superar la bipolaridad y los efectos que el padecimiento provoca en toda la familia. Me dejó helado este tema, porque siempre hablamos sobre esta enfermedad muy al “ahí se va”, sin conocer a fondo lo que es. Aparte me encantó la música que fue escrita por Tom Kitt; ver a Susana como pez en el agua desenvolviéndose con esa gran voz que posee la oriunda de Monclova, Coahuila. También participan Mariano Palacios, María Penella, María Chacón, Jerry Velázquez, Héctor Berzunza y Rodolfo Zarco. La escenografía es dinámica, vanguardista y diría yo, atrevida. Y bueno, la dirección es de este joven talentoso Antonio del Rio, me ha dejado atónito con otras producciones como “El Zoológico de cristal”, “Gaviota”, “Buenas personas”, “Master Class”, sólo por mencionar algunas. Es una garantía y no es que los apresure, pero la temporada se termina el 21 de abril en el teatro Aldama. Así que vaya a comprar sus boletos porque será la única vez que la veamos en México.

