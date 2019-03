Criptomendas… ¿son opción para mí?

Cristian Brito estudió Negocios Internacionales en la Escuela Bancaria y Comercial. En 2010 se integró al equipo de GBM como asesor financiero y tres años más tarde toma la posición de Product Owner en GBM . Escríbele en twitter a @GBM

Las criptomonedas son todo un tema que ha llamado la atención de muchos inversionistas o de personas que quieren ingresar al mundo de las inversiones, pero ¿realmente son opción para invertir?, ¿son opciones para algunos? o ¿sólo son una moda pasajera que terminará muriendo en un tiempo?

Para resolver estás interrogantes primero iniciemos por conocer de manera muy general qué son las criptomonedas. Lo primero que debemos entender es que las criptomonedas buscan dejar de utilizar monedas o billetes físicos y en vez de eso optar por monedas digitales que están descentralizadas, esto significa que no tiene una regulación, por lo que son los usuarios los que gestionan el proceso a través del blockchain (cadena de bloques) que es una estructura de datos que agrupa la información en bloques, en pocas palabras el blockchain es el libro de cuentas en los que los registros (los bloques) están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones.

“Cualquier tipo de unidad digital, creada u obtenida mediante el cálculo matemático, cuyo sistema está basado en internet y que se utiliza como un medio de cambio o una forma de valor digitalmente almacenado”, Bitilicense, primera licencia para criptomonedas, New York, Usa

Ahora bien, ya entendemos un poco el concepto de las criptomonedas, la siguiente interrogante es ¿cómo ganan? Es por oferta y demanda, de ahí la libertad y descentralización, la cual fija el precio de cada criptomoneda. Precisamente por la gran demanda que han tenido dichos instrumentos se tuvo la necesidad de mejorar el mercado y es así como hoy en día pueden ser adquiridas por medio de exchanges que son mercados de adquisición.

Ya resolvimos 3 interrogantes, ¿qué son?, ¿cómo ganan? Y ¿en dónde se adquieren? Lo siguiente es identificar los riesgos de estos instrumentos.

Al no estar reguladas de igual manera no están protegidas por lo que el riesgo de perdida es elevado (aunque por lo mismo la ganancia puede ser grande) además del factor de alto impacto de la especulación en el mercado.

Al no estar reguladas pueden ser vulnerables al fraude, a la manipulación de precios u otras actividades ilícitas

Hay dificultad para transformarlas en otros activos más convencionales o en divisas tradicionales en caso de haya alguna caída de la criptomoneda.

Hasta este punto ya tenemos mayor claridad de lo que son las criptomonedas y algunos de sus principales riesgos, en pocas palabras ya estamos informados del producto (algo de lo que hemos platicado anteriormente y que sabemos lo importante de esto) por lo que decidir si es adecuado para alguno de mis objetivos de inversión podría resultar más fácil, para esto podemos utilizar las recomendaciones que les he mostrado en notas anteriores como identificar el objetivo ¿qué plazo?, ¿es dinero que difícilmente puedo exponer o es un extra que no impacta tanto en mis gastos diarios?, ¿para qué? una casa, retiro, etc. Y nuestra tolerancia al riesgo ¿realmente toleraría ver subidas y bajadas tan abruptas de manera diaria? O ¿estaría sufriendo e intranquilo? La idea es que sea un mecanismo que ayude a llegar a mi objetivo, algo que ponga mi dinero a trabajar y no que me ponga a sufrir.

Recordemos que al identificar estos últimos puntos (objetivo y tolerancia al riesgo) y al estar informados, podemos saber si el instrumento es adecuado para nuestro perfil y entramos a este mundo de las cripto o es mejor acercarse a otros instrumentos y no dejarnos llevar por modas o trending topics