Falta participación estatal en la Reforma Educativa

La Reforma Educativa ha sido una de las batallas más grandes que han dado el Gobierno Federal por modernización de los sistemas de estudio y del Sindicato más grande de América Latina por tener mejores prestaciones en conjunto a mejorar las condiciones laborales, en este estire y afloje el país ha sufrido sin un fin de bloqueos, manifestaciones, mesas de diálogo en las secciones de los dos sindicatos en diferentes estados de la República, principalmente, los Estados del Sur.

Dentro de las negociaciones se pide simplemente mejorar la calidad de vida de muchos maestros rurales que se han visto marginados por la estructura Gubernamental, que es muy bien sabido de la gran deuda que se les tiene, no de ahora sino de hace muchos años.

Mucho ha faltado la intervención de los gobiernos estatales y municipales en mejorar en el tema de infraestructura de accesos junto a la construcción de escuelas para las zonas más alejadas de nuestro país. Otro tema que está en la mesa son los sueldos que recibe la base magisterial, muchos son sueldos que no llegan a tiempo, otros son sueldos que no llegan completos y unos más sencillamente no llegan.

La vida magisterial ha sido castigada por muchos años, sin embargo también ha sido asaltada por muchos líderes que no tienen sensibilidad con sus agremiados, la justicia para los maestros se encuentra en su autonomía y esto se llevará a cabo con una reforma justa para todos los maestros al mismo tiempo en la responsabilidad que tengan ellos mismos en mejorar la calidad de cada uno de los niños que forman parte de este país.

Que no sea la política la que gane, sino que los acuerdos realmente beneficien a los maestros e incentiven a los que son buenos haciendo su labor, estoy convencida que esto impacta directamente en la calidad educativa.