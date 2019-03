México necesita una Reforma Educativa integral... o retrocederá

La reforma educativa ha sido motivo de plantones y manifestaciones. Muchos analistas se cuestionan si será posible alcanzar un acuerdo, pero la pregunta no debe ser si nos podemos poner todos de acuerdo, sino si seremos capaces de poner por encima de intereses particulares o de grupo, el interés de México.

Y es que si la propuesta de modificaciones a la reforma educativa no toma en cuenta realidades como el cambio climático y el desarrollo de la tecnología, no solo no servirá para alcanzar las metas de mayor bienestar, sino que además implicaría un grave retroceso.

De acuerdo con una nota de la OIT, “el trabajo potencialmente desplazado por la automatización, expresado en tiempo completo, se situará en un punto medio del 15 por ciento.”1 Por ello, durante la administración anterior, se impulsó el Programa de Inclusión Digital para desarrollar habilidades digitales y el pensamiento computacional, preparando a las personas para abordar temas tan vitales como la robótica y la inteligencia artificial.

Hoy, ese programa no tiene presupuesto. Por otro lado, la UNESCO ha reconocido que la educación es un elemento clave de la respuesta global al cambio climático2. Por ello, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 de 2013 se tomó en cuenta a la educación como vehículo para alcanzar las metas propuestas. La idea es que el cambio climático tome un papel cada más visible en las agendas educativas de nuestro país y pueda contribuir – a través de cambios culturales y tecnologías aplicadas a salvar el planeta.

El avance de la tecnología, el cambio climático y su impacto en el mundo, no esperarán a que lleguen los acuerdos políticos, y nos exigen acciones valientes y humanas. En la política muchas veces es común llegar a acuerdos posibles, y no a acuerdos útiles; sin embargo, en el tema de la educación la diferencia entre el acuerdo que fue “posible políticamente” y el necesario, podría significar poner en jaque el futuro de México.