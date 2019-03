La resurrección de la música 

Abordar el tema de la inspiración musical no sólo lleva al artista a reflexionar acerca de los logros de su carrera; también es un cuestionamiento que invade a las personas a las que les apasiona un artista y su mundo.

Muchos cantautores han logrado mantener el concepto de la inspiración como aquella voz interior salida del subconsciente que vibra en los más insoldables de todo ser creativo. Y esto, en conjunto con la voz, hace que todo fluya de manera natural, involuntaria y espontánea.

Es por eso que recorrer este camino no es sencillo. Son valientes, perseverantes y fuertes aquellos que deciden continuarlo sin esperar un final, quienes buscan constantemente la innovación y se mantienen en constante vigencia en el amplio mundo del arte.

Para agrupaciones legendarias, como Hombres G, traer hasta nuestros oídos música nueva se reduce a un íntimo, privado y elemental estado de sus almas, que se manifiesta en aquellos temas que hasta hoy perduran en nuestra memoria.

Hace ya nueve años que los Hombres G no presentaban un disco de estudio. Y tras tanto tiempo de espera, regresan no sólo a nuestro país, sino al ojo de millones de personas, con Resurrección.

“Estamos muy contentos con el recibimiento del público, el disco ha sido un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, hemos estado años preparándolo, buscando las mejores canciones, hemos barajado casi 40 canciones para quedarnos con estas 11, y bueno, la respuesta del público –tanto en España como aquí en México– está siendo buenísima. Nos encanta el disco nuevo porque es muy diferente a lo que hemos hecho antes, el público lo percibe, sabe que es algo distinto pero que les gusta muchísimo. Creemos que es lo que tenemos en la cabeza en este momento”, palabras con las que demuestran firmemente que su carrera no se apagó sino que está en el punto perfecto para que encontraran el balance, la innovación y mantenerse vigentes.

Y no existe duda alguna de que la banda ha evolucionado, no sólo se le escucha más frescos y renovados; han cuidado los arreglos, las armonías, las letras, buscando siempre entregar material de calidad a sus fans. No obstante, son una de las pocas agrupaciones que han roto la brecha generacional, fusionando a público de todas las edades, que son guiados por el amor a la música, y por la admiración a Hombres G.

Para este nuevo material, la banda celebra que les llegó el momento de llevar su carrera sin ataduras. Ellos deciden qué hacer y cuándo hacerlo, y sin lugar a duda, han sabido cómo hacerlo.

Además, esta nueva etapa de sus vidas los llevó a ofrecer una increíble presentación en el Festival Pa’l Norte, donde encendieron el alma de más de 50 mil personas, y misma que les dio más fuerza, para continuar con su maravillosa gira.

Y por las infinitas experiencias gratas que me he llevado en cada una de sus presentaciones, puedo asegurar, que tendrán el mejor de los éxitos.

México, España y el mundo, son el ejemplo de que la música, une a las personas.