Adiós a los premios Metropolitanos y a los Fénix

Hay días en que esperas a que llegue el fin de semana y porque de verdad quieres pasar viendo todo el día la TV en cama. Para ser sincero, esta vez no quise ir al teatro, puesto que cuando me enteré de que ya no se realizarán los premios más coherentes y honestos que es existen, me refiero a Los Premios Metropolitanos.

¡Me puse muy triste! Para este 2019 sería su segunda gala de reconocimiento a lo mejor del teatro en México. Me imagino que van a decir, ¡Palero! Pero si palero es ver que la selección de obras nominadas se ha hecho con una transparencia que nadie puede objetar de qué hubo mano negra o ¡complot! -que ya nos estamos acostumbrando a esa palabrita-. Y para muestra un botón.

Ahí tienen como testigo de lo qué pasó esa noche del 28 de agosto que se transmitió por MVS. Es una pena que se dejen de hacer unos premios de calidad y no las porquerías que vemos cómo los premios TvyNovelas que “según” son a lo mejor de la “TV mexicana”. Y si con esa noticia no era suficiente, también nos cancelan los premios Fénix, que galardona a lo mejor del cine iberoamericano. Este reconocimiento ya tenía ocho años haciéndose consecutivamente en nuestro país.

Aquí veías desfilar por sus alfombras rojas a la crema y nata de quienes hacen cine en nuestro idioma. Era un congregado de Argentina, Colombia, España, Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, sólo por mencionar algunos. Con esto me doy cuenta de que quien dijo apoyar la cultura, porque el cine y el teatro es eso, educar, pues sólo se quedó ahí, en promesas de campaña. Ojalá se retome a la brevedad y se haga algo por ello, ya que el único que sale perdiendo es México.

Pero vamos a ponerle un poco de humor a esta columna. La semana pasada platiqué con la actriz Anabel Ferreira. Ella fue al canal de UnoTv para charlar de su nuevo espectáculo “Viva la diva loca” Un espectáculo en el que ella hace gala de su talento al tiempo que habla de temas personales y sociales a través de sus personajes tan conocidos como “Coralia”, la “Lagartija karateca”, “Chayo la enfermera” y “Yadira la Diva”, entre otros.

Recordemos que ella fue la actriz cómica más importante de la década de los 80 y principios de los noventa de la Televisión mexicana. Ella misma dice que es un show en que todos se identifican en cierto momento y que mínimo le saca una reverenda carcajada, cosa que no lo dudo nadita. Ella se presenta todos los sábados de abril a las nueve y media de la noche en un lugar tan tradicional del cabaret en México como el Bataclán, en el corazón de la condesa. Así que ya tiene algo que hacer este próximo fin de semana para ir a reír y disfrutar a esta versátil actriz.

Y por último les diré que estoy feliz de que regrese La Jaula de las locas, al teatro Hidalgo a partir del 18 de abril. Esta es una puesta en escena muy querida por el público mexicano, al que asisten familias enteras. Porque no hay nada que ocultar en esta historia de inclusión y amor. El otro día platique con el productor de esta mi querido Juan Torres y me decía que tenía ganas de reponerla, y pues miren lo hizo.

Estará todo el elenco estelar con el que la conocimos, Mario Iván Martínez, Rogelio Suárez, Tomás Goros, entre muchos más. Será un deleite Ver a la majestuosa Zazá y a la ocurrente Silviah y sus chanclitas de meter, que interpreta Rogelio. Nada más de pensarlo ya estoy ansioso de estar sentado en la butaca para ver la nueva y renovada La Cage aux folles. Mi Juan, ya no nos quites esta belleza de obra, está comprobado de que lo queremos son más obras que nos hagan reír y olvidarnos de nuestro problemas cotidianos. En hora buena.

