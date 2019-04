Política Confidencial acusan a Jesús Ramírez de prohibir entrada a las mañaneras

• Jesús Ramírez y su equipo de comunicación social en la Presidencia recibió tremendo regaño por el propio Andrés Manuel López Obrador, luego de que esta semana una reportera acusó a su equipo de prohibir la entrada a periodistas a las conferencias matutinas. Nos dicen que la queja no cayó nada bien a López Obrador, quien inmediatamente mandó llamar a Ramírez para “cuidar” mejor esos temas y atender las solicitudes de todos los comunicadores que asisten a diario a Palacio Nacional.

• Martí Batres será uno de los protagonistas la próxima semana cuando se discuta la reforma laboral, pues en los pasillos del Senado ya suena que buscarán que el outsourcing no desaparezca, pero sólo opere en algunos sectores productivos. También se prevé que el IMSS tenga más facultades para cumplir a cabalidad con las revisiones a dichas empresas para saber si los trabajadores están registrados con los salarios que perciben y no con los que “conviene”.

• Andrés Manuel López Obrador enfrenta el enojo de un sector de la población. Resulta que el reciente incendio de la Catedral de Notre Dame, en París, y los múltiples mensajes por parte del propio presidente y sus funcionarios lamentando la pérdida del patrimonio de la humanidad, enardecieron las redes sociales. Y es que no perdonan que hayan preferido hablar de ese tema en vez de los más de 79 incendios que Protección Civil tiene documentados en todo el territorio nacional.

• Jorge Alcocer sigue en llamas. Un médico del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” denunció que les han recortado a los médicos residentes y que como estaban en “asamblea general, elegante manera de llamar huelga”, se redujo el número de consultas. ¿De verdad no piensan detener el problema? El secretario de Salud sigue ausente.

• Enrique Peña Nieto recibió buen servicio de militar asesinado, nos dicen. Desde el entorno más cercano del teniente coronel Sergio Armando Hernández, ex secretario particular del general Roberto Miranda, quien fue jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial con Peña, nos aseguran que ven muy lamentable que su ex compañero de armas haya sido víctima de la delincuencia. El crimen ocurrió el miércoles y pese a las dudas, por ahora todo apunta a un asalto.

• Cuitláhuac García halla su primer fosa. No es para alegrarse. En un punto de Veracruz de nueva cuenta salen a la luz las complicidades y salvajadas del pasado. Oportunidad de oro para que se note la mano del gobernador morenista. Habrá que esperar con coraje cuántos fueron arrojados ahí, por el crimen y la indolencia de gobiernos.