En el servicio público, así como en cualquier trabajo, desde luego hay que cumplir con las instrucciones de los superiores. Para eso existen las estructuras jerárquicas en la administración pública, por lo que los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales y todo el eslabón deben cumplir y acatar con las instrucciones del Presidente. Pero esto tiene una máxima indispensable: nada ni nadie por encima de la Constitución o de la ley.

En el artículo 128 de nuestra Carta Magna se estipula que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo rendirá la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Como Senadores de la República, cuando tomamos posesión de nuestra responsabilidad el pasado 1 de septiembre de 2018, también hicimos ese compromiso y es con el que debemos regir cada uno de nuestros actos: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Senador de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.” Por ello, nos extraña que desde la Presidencia de la República se instruya a subalternos pasar por encima de la Constitución e incumplir las leyes bajo el argumento de lo que es justo.

Imagínense si en vez de la ley, nos rigiéramos por lo que a cada quien le resulta justo o no. ¿Un padre de una hija asesinada podría matar al agresor porque le parece justo? La justicia no puede estar por encima de la ley, debe ser justa y si no lo es, hay que cambiarla pero no pisarla.

Nos han costado muchos esfuerzos y sangre a los mexicanos hacer las leyes y construir las instituciones que hoy tenemos en nuestro país. Si no gustan las leyes o se nos hacen “injustas”, hay que proponer los cambios que se consideren, pero hay que hacer las cosas bien y de manera legal. Un Presidente democrático no puede desconocer la Constitución ni las leyes, y menos, exigir a sus subalternos que hagan lo mismo. Porque sí estamos en una democracia. ¿No?