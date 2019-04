Vamos por otro año más

Cuando decidí dedicarme al periodismo supe que iba a ser duro, que tenía que esforzarme día con día porque la competencia era fuerte, ya que todos los días hay personas que salen de las escuelas soñando con convertirse en el reportero que de la nota y que se haga famoso. Así también lo soñé. Pero durante el camino tuve que darme cuenta que eso no era tan fácil.

En esta carrera aprendí a ser reportero de revista, de televisión, a ser parte del equipo de producción, desde ir por el café, jalar cables, hasta llegar a ser jefe de información. Toda esta experiencia me ayudó a ser quien soy hoy. Un día conocí en un viaje de trabajo, a José Lebeña, director editorial de este periódico, llamado Publimetro. Íbamos a la ciudad de Miami a entrevistar al cantante portorriqueño Farruko. Ese viaje fue muy especial, ahí conocí a este singular español-mexicano que siempre tiene el ojo muy agudo para detectar dónde hay una nota.

Es un estupendo periodista que ha platicado con presidentes, políticos, personalidades muy importantes de la vida de este país. Un día, no sé cómo fue, cuando me dijo, “oye porque no escribes una columna de lo qué haces, comes y vives en el mundo del entretenimiento, todas las semanas entrevistas a muchos famosos, cantantes, actores, cineastas, etc. y siempre das un ángulo muy interesante, y eso es lo que busco”.

Cuando me lo propuso brinqué, grité, me emocioné mucho, porque cuando te ofrecen un espacio como éste, es un reconocimiento a la trayectoria de uno. Y tomé el toro por los cuernos. Pensé, que emoción que el editor del periódico más influyente del país me pida que escriba una columna, ¡wow qué responsabilidad! Hoy he escrito 52 columnas durante un año completo. En ellas he dado mi opinión sobre lo que he visto en teatro, cine, TV, conciertos, entregas de premios, entrevistas, lugares y países que visito.

Me siento muy orgulloso de este trabajo. Creo que una columna no es para destrozar a las personas porque te caigan mal. Si no todo lo contrario, es sumar, engrandecer el trabajo de los demás. Y no hablar más del mismo tema que está de moda que está ya muy manoseado. Es dar al lector una opción más de lo que puede ver, vivir y disfrutar. Nuestra responsabilidad como periodista es emitir una opinión neutra, clara y positiva, sobre el trabajo de los demás de una manera objetiva y que el lector se forme una clara opinión de ésta. Eso es justo lo que pienso.

Así que sin más, les doy las gracias por leerme y aceptar mis recomendaciones; también quiero agradecer a José Lebeña por creer en mí y espero que sean muchos más años colaborando con Publimetro. ¡Vamos por otro año más!

Fíjense que me enteré de una noticia maravillosa. ¿Recuerdan que hace como un mes o mes y medio les comenté de una puesta en escena sin igual titulada “La tía Mariela”? Sí, una joya que se presentó en el teatro Helénico y que fue escrita por la dramaturga Conchi León. El punto aquí, es que ella tiene un texto que se llama “Del manantial del corazón”. Pues resulta que hace unos años cuando trabajaba en Tijuana y una de las actrices la leyó y se la comentó a su hijo, que es Raúl Vargas Madrigal, quien había hecho ya varios cortometrajes y videos publicitarios. Pues este visionario descubrió que es un gran texto y le propuso a esta talentosa yucateca que quería llevarla a la pantalla grande.

Quiero destacar que aquí no hay becas, ni estímulos fiscales, ni ningún apoyo gubernamental. Sólo hay dinero del joven director y de la guionista. Es una historia que se desarrolla en el bello estado de Yucatán. Imagínense que se rodó en la bella Hacienda Chaká, también en el mercado grande, la fonda “La ejidataria”, y “Serpientes Sierra”, cómo nuestra escritora es tan querida en su tierra natal se sumaron empresarios de la región para apoyar este proyecto. El elenco es de primera, a Conchi le gusta apoyar al talento de su tierra, pues para luego es tarde, por lo que incluyó a actores reconocidos del teatro yucateco, como Mario III, Raúl Niño y Socorro Loeza.

Ya quiero que terminen de filmarla para que entre a postproducción y comiencen a calentarla en los festivales más selectos del cine, y porque no que salga al extranjero para que conozcan esa parte de México que es maravilloso. Señores de Netflix, Amazon, Disney, etc, pónganse abusados porque esta película será oro molido. De mí se acordarán. Querida Conchi te deseo todo el éxito para este nuevo proyecto.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.