PolíticaConfidencial ¿Mañaneras a modo?

JESÚS RAMÍREZ afirma que no se siembran preguntas a modo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días en un programa en MVS, el vocero de la Presidencia de la República dijo: “No hay ningún acuerdo para sembrar preguntas o darle la palabra a alguien. Hay que respetar la inteligencia de los ciudadanos y de los periodistas”. Qué bueno que lo aclara, nadie había pensado lo contrario…

¿OLGA SÁNCHEZ Cordero mete mano en la fiscalía de Veracruz? Resulta que Manuel Fernández Olivares, ex juez local en Veracruz alguna vez señalado en medios por haber estado presuntamente en la nómina del Cartel de Los Zetas -según una declaración ministerial-, fue visto el jueves pasado en el puerto de Veracruz compartiendo vehículo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Los tres arribaron juntos al Foro Boca -posterior a una reunión de seguridad- en una camioneta Tahoe negra. Fernández Olivares, hombre de confianza del magistrado presidente del Tribunal estatal, Edel Álvarez, habría ofrecido pruebas contundentes para derrocar al fiscal Jorge Winckler y, quizá, sucederlo en el momento oportuno. ¿Pensando en el relevo de Winckler, por si se ocupa?

JORGE ALCOCER rechazó tajante que vengan recortes al sector salud. Lo dijo a La Silla Rota el secretario de Salud durante un foro en el ITAM. Sin embargo, no sólo en los institutos de salud sino en otros ámbitos como el de los jóvenes profesionistas que hacen su servicio social en hospitales públicos corre la versión de que vienen ajustes. Hay crisis en el sector salud, pero ¿la solución es quitarle los magros recursos?

LAYDA SANSORES no le tiembla la mano con Miguel Ángel Mancera y el cartel inmobiliario. Nos cuentan que en conjunto con Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo y ella de Álvaro Obregón, documentan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo los enjuagues de abogados que hacen trampas en el terreno inmobiliario. Por eso la denuncia del fin de semana que salpicó a Mancera y a su ex secretario particular, Luis Serna, por negarse a acatar la autoridad. Pero nos cuentan qué hay más de fondo en esos temas inmobiliarios y los cárteles que sí existen y operan en la CDMX.