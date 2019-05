Bronco: ¡La historia de un sueño!

La música es uno de los placeres más disfrutables de la vida, pues se ha convertido en el mejor anestésico social, causa emociones profundas y también declaraciones honestas, pero más que nada, cumple sueños.

Por otro lado, hay música que no sólo ha logrado sobrevivir al filtro de la historia, sino avanza con ella, transformándose en historia misma, con la diferencia de que esas melodías que logran trascender, no se quedan en el pasado, sino que avanzan y arrasan con generaciones enteras, permaneciendo en lo más profundo y atesorado de la memoria colectiva.

Durante una larga trayectoria he sido testigo de miles de exitosos proyectos musicales, que me han enseñado que cuando se tienen claras las ideas, el hecho de intentar cumplir tus sueños se vuelve más liviano y sencillo, pues vas con la frente en alto y mirando siempre hacia delante.

Bronco es el nombre del grupo con el que José Guadalupe Esparza se inició en la música al lado de sus amigos, pero Bronco también es el significado de un sueño que ya ha recorrido 35 años, siendo una realidad.

Estos amigos, guiados por su amor a la música, son el sinónimo perfecto de lo que la lucha, la perseverancia y el esfuerzo significan, pues sin importar las adversidades por las que han atravesado en todos estos años, se han levantado más fuertes que nunca, construyendo y cumpliendo más sueños.

Bronco, es en la actualidad una de las instituciones más importantes que tiene la música en México, fuera del movimiento norteño popular, pues dentro de la música, Bronco ya tiene un lugar en la música mexicana, y en su historia.

“Sin sonar pretenciosos, podemos decir que Bronco es una institución, si, pero tenemos que seguir echándole leña a la lumbre”. Las grandes instituciones, y más en estos tiempos, se pueden olvidar pronto si no levantas la mano si no trabajas, si no estás expuesto con proyectos nuevos. Las historias por muy bonitas que sean, van pasando la historia”.

Y es increíble, que sin tomar en cuenta los drásticos cambios que ha tenido la música de un tiempo para acá, esta agrupación sea de las más consolidadas, que sin importar la inmediatez con la que el público aclama el lanzamiento de una canción nueva, ellos ya lograron continuar vigentes.

Pues esta premura que solicita la tecnología, compromete al artista a estar en constante movimiento, proponiendo canciones nuevas, propuestas nuevas, y la más clara prueba de que Bronco ha superado estos retos es que ahora no sólo llegan con un magnífico nuevo material discográfico, sino que están próximos a estrenar una serie que relatará la historia de su formación, en la que prometen conmovernos hasta las lágrimas a través de varios capítulos, que engloban los mejores años de su trayectoria, pero también los momentos difíciles que tuvieron que atravesar para llegar hasta ser lo que ahora son.

“Tal vez mucha gente vaya a decir que esos personajes no se parecen en lo mínimo a nosotros, físicamente, pero recuerden que esto no es una parodia, para eso es que existen parodias de Bronco y de todos los artistas del mundo. Ellos son sólo un grupo de actores que van a contar la historia de Bronco a través de nosotros. Nos mandaron el libreto de todos los capítulos, porque la serie se enfoca más que nada, en Choche, en Erik, en Javier, en Ramiro y en un servidor, realmente todavía estamos en esta nueva etapa de transición de este grupo que estás viendo hoy… Y entonces, leí todo y lo estuve leyendo llorando y desde ahorita le puedo decir a toda la gente que yo no la voy a ver, porque el volver a recordar aquellas etapas maravillosas, aquellas etapas también de fracasos, de cosas que no pensabas que te podrían pasar a ti, perder amigos en el camino, es difícil”.

Y es con esas palabras, que puedo darme cuenta que realmente esta será una serie totalmente diferente, que cumplirá con el propósito principal del lanzamiento: demostrar que construir un legado, no es sencillo, y que aunque en ocasiones te llevas muchos golpes, la clave del éxito es no rendirse.

“… en esta serie se va a romper con el logotipo de todas las series que hemos visto. Todas las series que hemos visto súper exitosas, el común denominador, vidas complicadas, infidelidades, sexualidad, drogas, alcoholismo, es el común denominador de la serie que me digas. Hablando de series de compañeros artistas con mucho respeto, Bronco sólo compartirá una historia muy humana, no hay otra cosa que compartir”

Así que con esto y con la tan esperada revelación de su nuevo álbum, Bronco está reforzando su legado manteniéndose fieles a su estilo, pero innovando con las nuevas tecnologías, y cautivando con su carisma en redes sociales, pues en palabras del mismísimo Lupe Esparza, hay que renovarse y estar a la vanguardia para así conseguir preservar tu historia como artista.

Y es precisamente esa historia, la que los llevó a su cuarta presentación en el legendario Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de nuestro México querido, y mismo por el que Bronco luchó hasta el cansancio. Hoy ese sueño, ya está cumplido con un Sold Out impresionante, donde por cuarta vez, entregarán su amor y pasión por lo que hacen al impresionante público del Coloso de Reforma, y demostrarán porque son un clásico con una huella imborrable en la historia de la música de México y el mundo entero.