“La Rompe Hogares” y “Hermanas”, dos ejemplos de que las mujeres dominen el teatro

Algunas veces cuando vas al teatro y piensas en que te sorprenderá y te fascinará lo que veras, pero, lo que sucede es todo lo contrario o hay algunas ocasiones cuando tus expectativas son bajas y resulta que sales maravillado; bueno eso es lo que me pasó cuando vi que se estrenaría la nueva obra de “Hermanas” e inmediatamente se me vino a la mente el autor Antón Chéjov. Pero no, este texto es de Pascal Rambert y la dirige Hugo Arrevillaga.

Al llegar al teatro Milán, que es donde se presenta todos martes a las 20:45 hrs, (me sentí Carmelita Salinas anunciando “Aventurera”) y veo los nombres de Arcelia Ramírez y Fernanda Castillo. Y pensé “esto sí va a estar muy bueno”. Al dar tercera llamada el escenario se empapa de fuerza, de coraje y de rabia. La historia cuenta cómo dos hermanas viven su odio una por la otra desde pequeñas. Cada una contando su historia de víctima y así justificando su aborrecimiento hacia la otra. Pero aceptado que es la única forma de amarse como hermanas.

Arcelia está soberbia, es una maestra y da una cátedra sobre el escenario, pero me quedé con la boca abierta del poder que Fernanda tiene sobre el escenario para desarrollar su personaje y medirse al tú por tú con Arcelia en la obra. No es un texto fácil, se necesita de una gran fuerza para darles vida a estos personajes y llegar al clímax. Están imponentes estas dos actrices, dignas de cualquier escenario del mundo. En serio vayan a verla porque el final es algo que les sacará más de una lagrima y al terminar querrán llamarle a su hermano o hermana. No se la pierdan.

Por fin llego “The Illusionist” al teatro Telcel. Este show ha recorrido el mundo entero, sorprendiendo a chicos y a grandes con sus impensables actos de magia. Son ocho magos de diferentes nacionalidades, los cuales te dejarán al filo de la butaca, lleno de suspenso, porque los actos que presentan son asombrosos. Solamente les diré que hay uno con una sierra eléctrica que parte a una persona a la mitad y después de haberla cortado, ¡sigue viva! Cuando sucedió eso, me quedé asombrado.

Y otro donde hay un espadachín que se sella los ojos con cera, después se los venda, posteriormente se enrolla papel aluminio; pero previamente pasa a público a que le ayuden… ¡ja, ja, ja!; ¡Qué dijeron? éste ya les contó el espectáculo, pues no; tienen que ir a verlos al teatro Telcel. Y como este evento es de Ocesa, les diré que pueden comprar en la taquilla los boletos y les harán un descuento si los compran con antelación o si los adquieren por Ticketmaster los jueves son 2×1, así que ya saben si quieren ahorrar un poco. No hay pretexto para no verlos y apúrense porque los boletos se están agotando ya que la temporada termina el próximo 30 de junio.

Teatro hecho de mujeres para mujeres, eso me gusto, pero en donde los hombres podemos aprender a no ser unos patanes, imbéciles y unos animales. Me lance el fin de semana a ver al teatro Enrique Lizalde la obra “La Rompe Hogares”, monólogo en el que la actriz Sugey Ábrego y hace una catarsis de ser la amante. Describe perfectamente las facetas en que la mujer acepta al ser “la otra”, la “casa chica”, pues.

Aquí no se trata de señalar, ni de poner en tela de juicio la moral de aquellas mujeres que suelen tener una relación clandestina con hombre casado. Si no todo lo contrario, nos presenta el panorama de que cuando no eres feliz contigo misma, aceptaras o caerás en este tipo de relaciones, y para nosotros los hombres también nos ayuda mucho a reflexionar sobre la honestidad.

Que cuando ya no hay interés o falta de amor con la esposa, hay hablarlo y si no se encuentra solución, terminar. Y no andar engañando a dos personas y hacerlas sufrir al mismo tiempo. La mayoría de la gente se ríe, participa y reflexiona. Y sobre todo es un espejo cruel para todos aquellos que alguna vez engañamos o fuimos engañados por la persona que “nos amaba”. Es un texto redondito de Abril Mayett y el cual Sugey lo lleva a un punto donde nos envuelve hasta lo más profundo del sentimiento. Vayan a verla los sábados a las 8:30, ya que están a punto de cerrar temporada.

Y para los reyes del hogar, ya se acerca el verano, y por ende los chiquitines estarán de vacaciones. Muchas veces los papás no saben dónde llevarlos, si es que no salieron de vacaciones. Pues aquí les dejo una excelente opción, del 11 al 4 de agosto llegará Disney On Ice, que presenta “Descubre la Magia”. Esta súper producción estará llena de emoción porque nos sumaremos a la búsqueda de Tinker Bell porque el malvado Capital Garfio intenta capturar su magia. Obviamente los anfitriones del show son Mickey Mouse y Minne Mouse, los cuales nos llevarán al mágico mundo de Disney. Así que, si quieren premiarlos porque sacaron buenas calificaciones, vayan comprando sus boletos.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.