PolíticaConfidencial Marcelo Ebrard se prepara para discutir tema migratorio

• Marcelo Ebrard continúa su negociación. El canciller reconoció que aunque las cifras de migrantes se han disparado, su contraparte de Estados Unidos admitió que deben discutirlo porque las cosas no pueden seguir en el estado en que se encuentran. Trump, fiel a su estilo, azotó la mesa y advirtió que, si este jueves no hay acuerdos, entonces los aranceles van. Es claro que hasta entre republicanos y funcionarios de la Casa Blanca hay opositores a la medida.

• Alfonso Durazo, por cierto, reforzó la presencia de la Policía Federal en el sur. El secretario de Seguridad envió en los últimos días a unos 400 elementos. De hecho, este miércoles se dieron algunos roces en Chiapas. Los migrantes están bajo dos fuegos, pues en el norte las enfermedades los están asolando.

• Raquel Buenrostro al fin está por liberar la licitación pendiente y será por alrededor de 17 mil millones de pesos. El asunto se había retrasado, pues distintas fechas previstas en mayo fueron pospuestas. Nos cuentan en el sector que, aún así, hay preocupación porque en el sector público de pronto escasean los medicamentos.

• Naasón Joaquín puso a temblar a la clase política. Si el senador del PVEM Israel Zamora le organizó tremendo pachangón en Bellas Artes, no han faltado aquellos que bajo el grito “siempre hay un tuit” se han puesto a balconear a algunos gobernadores, como el de Jalisco, Enrique Alfaro (de MC), e incluso hasta al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy preso. Muchos fueron los que lo felicitaron o acompañaron a actos públicos; hoy de eso no quisieran ni acordarse.