PolíticaConfidencial lealtad obligada de Morena

Olga Sánchez pidió lealtad a senadores de Morena. Por alguna razón recalca esta exigencia la secretaria de Gobernación. A no ser que espere puñaladas del grupo parlamentario que coordina Ricardo Monreal. Por cierto, con el periodo extraordinario regresa al Senado el ex director del IMSS, Germán Martínez Cázares, a quien en las filas morenistas no les gustaba mucho que, sin haber ganado por la vía del voto, volviera por sus fueros tras renunciar a su cargo criticando a la 4T.

Raquel Buenrostro podría perder la sonrisa. La licitación de la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 se ve amenazada porque algunas empresas de la industria farmacéutica analizan ampararse con base en la Ley Federal de Adquisiciones, que estipula que la licitación tiene que ser primero nacional. ¿Se animarán? En las últimas semanas los reveses del Poder Judicial han estado a la orden del día.

Nestora Salgado y Emilio Álvarez Icaza consideran alarmante el incremento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la actual administración. La senadora de Morena y el legislador independiente hoy tomarán la palabra en el Senado de la República. Habrá que escuchar y poner las manos a la obra. Veamos qué proponen.