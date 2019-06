¡Qué buena vida! Ilse Salas se consolida con Medea

Ya saben que una de mis pasiones es el teatro, pero cuando éste se fusiona con la música, bueno, la combinación puede ser maravillosa. Esto es lo que nos presenta “The Opera Locos”. Esta obra es una introducción al mundo de la ópera de una manera simple y sin pretensiones. Al entrar al teatro San Rafael la mayoría de los presentes no sabíamos lo que íbamos a ver, pero cuando se apagaron las luces y salen cinco personajes sin iguales cantando, pensamos que era play back, pero ¡oh qué gran sorpresa nos llevamos! estaban cantando ellos mismos. De la mano nos llevaron durante todo el espectáculo por la el mundo de las ópera con las canciones más representativas de “La Traviata”, “Carmen”, “Pagliacci”, “Aída”, “Rigoletto”, entre muchas más. ¿Pero saben lo que descubrimos todos en la sala? ¡Que todos nos la sabíamos! Este musical está lleno de sorpresas, porque se vuelve interactiva, ya que hacen que el público cante y viva la ópera como los magníficos cantantes que hay arriba del escenario como Teresa Fuentes (Mezzosoprano), María Anaya (Soprano), Edwin Parra (Barítono), David Robinson (Barítono), Gerardo Reynoso (Tenor), es un elencazo, las funciones son los jueves y viernes a las 20:30, sábado 20:00 y domingo a las 18:00 hrs. No se la pierda, vale mucho la pena.

El sábado me lancé al Lunario del Auditorio Nacional a ver a un gran amigo y cantante, Paco de María. Quien es un gran exponente del Big Band. Obviamente cantó las canciones emblemáticas que sólo a él le salen como los dioses, como “Granada”, “Bésame mucho”, y más; pero también nos dio una probadita de lo que será su nueva producción discográfica que será de pop llevada a este género. ¿Se imaginan canciones de Queen, Madonna, Depeche Mode, y demás exponentes del pop anglo en Big Band? Seguro será un trancazo el disco. Pero mi relato no acaba ahí, porque nos fuimos a cenar con varios amigos que estuvimos en el show como Wendy Braga, Efrain Berry y su esposa Pía, Lorena Herrera y su esposo Roberto Assad. La velada se terminó hasta las altas horas de la madrugada, fue una noche de diez. Gracias Paco por la invitación y quiero escuchar ese disco lo antes posible.

Por favor, no se pierdan la obra de teatro “Medea”, en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico. Del dramaturgo Antonio Zúñiga, quien nos lleva a este clásico griego y traslada a la ciudad de Tlaxcala para hablarnos de la trata de blancas. Pero para esto se tuvo que sumar el talento del magnífico director Mauricio García Lozano, quien es el que lleva de la mano al elenco confinado por Ilse Salas, Raúl Villegas, Aída López, Antonio Zúñiga, Christian Cortés, Margarita Lozano, Samatha Coronel, Gabriela Montiel, Natalia Solián. Es impresionante ver cómo le imprimen corazón y pasión a ésta. Debo confesar que tenía altas expectativas de ver a Ilse Salas interpretando a Medea, pero las superó. Neto que me quedé con la boca abierta al ver el trabajo actoral de esta guapa actriz. El maquillaje, la escenografía, los diálogos son coherentes; lo que vemos que es una puesta creada hace siglos y que resulta tan actual. Se presenta en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico, los viernes 19:00 y 21:00 horas, sábados 17:30 y 19:30 horas, domingos 18:00 horas. Compre sus boletos a tiempo porque la temporada acaba el 28 de julio y no se pueden quedar sin ver esta obra maestra.

