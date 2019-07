PolíticaConfidencial Tatiana Clothier no se inmuta ante salida de Carlos Urzúa

• Tatiana Clouthier tachó de cobarde a Carlos Urzúa. La diputada de Morena arremetió contra el ex titular de Hacienda por no dar pelos y señales de conflicto de interés e influencias nocivas. Quizá no haya que buscarle mucho: Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, señalado así incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador; Raquel Buenrostro, oficial mayor de la SHCP, y la titular de Energía, Rocío Nahle. No hay que buscarle mucho, diputada.

• Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez y Mauricio Kuri salieron salpicados en el caso Juan Collado. El gobernador Domínguez y el senador Kuri se desmarcaron, con la posibilidad de proceder contra quien los embarró en la trama del presunto lavado de dinero de Collado. Quizá sea la punta del iceberg o sólo un “estate quieto” a la “mafia del poder”, como gusta llamar López Obrador. Lo cierto es que hay mucho mar de fondo, nos dicen.

• Andrés Manuel López Obrador verá ganar más que él a funcionarios en la CNDH y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La Suprema Corte les dio la razón a estos dos organismos para que mantengan los mismos salarios que tenían en 2018. La pelea jurídica seguirá, como la ruta de “austeridad” de la autodenominada 4T.

• Gabriel Quadri trama algo. Este miércoles al ex candidato presidencial se le vio en un comedero con el diputado federal Alfonso Robledo, David Olivo, representante del PAN ante el INE, y un invitado: Osiris Hernández, secretario particular del ex candidato presidencial Ricardo Anaya.

