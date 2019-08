Discurso de odio contra mexicanos

El tiroteo y asesinato en contra mexicanos en Texas el pasado fin de semana pone una vez más en la mesa la discusión sobre el discurso de odio que se promueve en Estados Unidos contra nuestros connacionales, discurso encabezado por el propio presidente Donald Trump. Lo sucedido no solo nos lastima como país, sino invita a nuestro gobierno a ser aún más contundentes con su posición respecto al mandatario norteamericano.

Buena parte del discurso de Trump se ha centrado en el odio contra los mexicanos, en diversas ocasiones se ha referido de manera despectiva y con insultos, incluso ha mencionado que los mexicanos que cruzan de manera ilegal son violadores y traficantes. Ese discurso reiterativo comienza a resonar en una parte de la población blanca de EUA.

Es claro que, en México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene ninguna intención de confrontar el mensaje de odio que promueve su contraparte de Estados Unidos. De hecho, ha sido sumamente cuidadoso en sus palabras. Su estrategia de no confrontación con ciertos temas podrías darle algunos resultados positivos, pero es imposible mantener esa estrategia con temas tan delicados como el de la migración, más cuando los mexicanos están siendo violentados.

No se trata de pelear, se trata de defender a los mexicanos. Sobre los recientes acontecimientos de Texas Donald Trump se limitó a referirse a la necesidad implementar la Reforma Migratoria, no se solidarizó con las familias de los muertos ni con nuestro país. López Obrador lamentó los hechos, pero no le pidió al mandatario norteamericano que detuviera su discurso de odio.

Es necesario que el mandatario mexicano respalde de manera contundente a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Ese respaldo necesariamente pasa por una confrontación con Donald Trump. Es fundamental que quede claro que nuestro país y su gobierno no va a tolerar insultos ni mensajes xenófobos contra los connacionales.

Bienvenida la reflexión que López Obrador concluye sobre la venta indiscriminada de armas en EUA con relación al tiroteo en Texas, es positivo que lo señale, sin embargo, no es suficiente. La discusión sobre una posible legislación de las armas en Estados Unidos se dará allá, lo que podemos hacer desde acá es defender de manera contundente a los mexicanos, eso desafortunadamente no lo vemos, al menos no por nuestro presidente.

Últimas palabras

Es posible que la Ley Nacional de Extinción de Dominio violente la presunción de inocencia y ponga en riesgo el respeto a la propiedad privada. Eso dice COPARMEX, vale la pena revisarla bien.

