El bambino de 50

Qué importante es en esta vida tener ejemplos, conocer gente de la que puedes aprender y, si a esa gente con el tiempo la consideras un amigo, la cosa se pone mucho mejor.

El caso de Diego Verdaguer es de los pocos que podemos encontrar en la industria de la música, el hombre ha ido de ser artista a pasar por productor, compositor, manager, disquero, influencer… todo.

Hoy Diego lo hace todo y nos cuenta: “no paro de trabajar, tengo más trabajo que nunca, soy un workaholic, adoro trabajar. Es que mira, hay que enamorarse del trabajo, porque a mi edad, y siendo un hombre casado, si me enamorara de cualquier mujer hermosa que hay por allí, tendría un problema muy grande, así que más fácilmente me enamoro del trabajo y de buscar opciones de seguir en familia, enamorado de mi mujer y de mis cosas y del deseo de hacer cosas por los demás.

“Entonces la música es una excusa, y estoy lanzando una fundación para impulsar los derechos humanos a favor de los niños, esto ya es inminente en unos días más, ya estamos trabajando, ya somos un equipo grande y están sucediendo cosas, vienen eventos muy importantes y usaré como excusa mi celebración de los 50 años de carrera que estoy cumpliendo este año, porque el siguiente cumplo 50 años de haber llegado a México”.

Y es que 50 años se dicen fácil, pero se viven paso a paso, día a día, absorbiendo experiencia, queriendo siempre crecer y ser mejor, mejor artista y mejor persona. Por eso hoy a Diego le llama no sólo lo música, está dándolo todo por su fundación, con lo que, juntando proyectos, la celebración será a su medida, como él la está soñando.

“Es un proyecto muy ambicioso, va muy bien, hay voluntad, hay deseos de ayudar, hay que vencer siempre circunstancias que a veces tienen que ver con, ya sabes, cabildeos, cosas por aquí o por allá, a todos los niveles, pero bueno es parte de mi trabajo el convencer y el convencer de que siempre se puede hacer algo para ser mejor, y sobre todo pensando en la generaciones futuras, en los chicos, en los niños. Esa es mi intención, jugar con la música y que la música llegue a todos, pero pensando en las generaciones que vienen para que haya un mundo mejor. Este año se están cumpliendo 50 de carrera. Con mucho éxito, pero mucho sacrificio”.

Verdaguer no para, siempre está con algo nuevo en el mundo del entretenimiento.

“Estoy escribiendo un libro muy interesante, me estoy divirtiendo muchísimo, y lo voy a estrenar en noviembre en la Feria del libro y será mi primer libro y tiene que ver mucho con una leyenda mágica que me persigue, y tiene que ver mucho con la historia de México y Argentina y también tiene que ver Italia, entonces por eso yo he hecho ahora un álbum con mis recuerdos, haciendo un homenaje a mis 50 años.

“Y lo titulé ‘Corazón Bambino’, y bueno Bambino quiere decir niño, y estoy haciendo una campaña a favor de los niños, y lancé esto para también recordar mi niñez, y la canciones que grabé eran famosísimas cuando yo era un niño y quería ser cantante y aquí estoy, han pasado 50 años y aquí estoy promoviendo mi música”.

Para las nuevas generaciones también tiene cosas que decir, ya que un hombre con su experiencia hoy es clave de cara a los consejos que tiene que dar, así que para los jóvenes de cara les dice, “diviértanse, pero diviértanse sabiendo que viven en un cuerpo y viven en un planeta, entonces tienes que cuidar el cuerpo que es tu nave y cuídate, porque la vida es corta, pero a la vez es larga, y si no te cuidas cuando empieces, pues después dicen “lo corrieron sin aceite”, y la vida te puede pesar.

Que gusto ver al hombre, al artista y al amigo seguir creciendo, aportando y no parando, Diego Verdaguer con casi 50 años de carrera seguro tendrá muchas sorpresas en puerta que vamos a compartir.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro