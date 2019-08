¿Qué tan complicado es instalar un cargador de vehículo eléctrico en casa?

Fueron necesarias escasas dos semanas para el proyecto, unos 25 mil pesos de inversión, aproximadamente cuatro días de espera para la conexión externa de la CFE a un medidor independiente –con una tarifa subsidiada que estaremos estudiando y monitoreando para saber el costo real– además de elegir a la compañía correcta para contar con un cargador de vehículo eléctrico de casa con carga rápida instalado, sin entrada a Tesla, que es la única diferente en el mercado.

La empresa que se decidió contratar fue por referencia de otros clientes y es la que coloca la mayoría de los cargadores de BMW en las plazas, calles y en casas de sus clientes; además de Jaguar con su nueva camioneta eléctrica. Ahora van por más mercado, con otras marcas y clientes particulares.

El primer paso fue una inspección visual de dónde y cómo llegar con electricidad al garaje; el segundo, hacer un esquema perfectamente mapeado para autorizar la instalación, pues –además– el garaje de pruebas está en un condominio, con lo cual se tenía que informar a la administración de la junta de vecinos.

Si usted está pensando en poner uno –además del gasto– debe estar seguro de que quien lo instale esté perfectamente preparado. Aquí no se valen los “ahí se va”. Lo que aprendimos es que no se debe escatimar en la calidad de la de instalación y profesionalismo, ya que de eso depende la seguridad de usted, de su familia y de sus vecinos.

Una cuadrilla de siete instaladores llegó y trabajó cinco horas continuas para llevar la conexión de alta tensión al lugar adecuado y ubicar el cargador.

A partir de ahí, la misma empresa se hizo cargo de las gestiones ante la compañía de luz y, en menos de cuatro días, acudieron a la conexión del nuevo medidor dado de alta con la tarifa de carga eléctrica de auto.

El primer vehículo que cargamos fue un KIA Soul EV –aún no a la venta en México– pero con pretensiones de estar pronto en el país.

Ha sido el vehículo que más nos ha dado en rango con baterías totalmente cargadas, 511 kilómetros. Así, 511 kilómetros nos permiten cortar la energía del medidor al cargador, pues tardaremos unos tres o cuatro días en necesitar conectarlo de vuelta.

Así de sencillo, usted puede hacer su conexión en su casa, pero no todo es eliminar la gasolina, pues de hecho hoy hay más vehículos con motor a combustión y eléctricos, que llamamos “híbridos enchufables”; en ellos la carga será diaria pues la batería le dará unos 50 kilómetros de rango eléctrico, y quizás no lo acabe diario, si hace el de gasolina “entra al quite”, pero sus vistas a la gasolinera serán espaciadas: por lo menos de un gasto normal de una semana por tanque, a tres o cuatro semanas, dependiendo del manejo y la conciencia ecológica que usted tenga.

Así que, la carga eléctrica en casa es más fácil de lo que se imagina, sí hay una inversión, pero sólo suponiendo que el tanque sea de mil pesos, de 24-26 semanas de recuperación de la inversión en el cargador, más el beneficio ambiental y fisco, circular todos los días, etcétera…

Aprendimos en la instalación: busque a profesionales, que la misma empresa le haga la gestoría con la CFE, escoja cargador según sus necesidades (como exteriores, interiores, etcétera), mida bien la distancia entre sus cajones de estacionamiento para que se pueda llegar a cualquiera de ellos con la distancia del cable del cargador y ponga a la vista para saber si esta en “Stand by, cargando o si ya acabo de cargar ya que es importante protéjerlo de sitios de alto trafico que pudiesen estar constantemente golpeando o maltratando su cargador.

Mitsubishi presenta su híbrido enchufable

Precisamente hoy Mitsubishi estará presentando su nueva Outlander PHEV (Híbrida, enchufable), con el mismo pensamiento de que cada día el mercado está demandando más y más vehículos híbridos y eléctricos, sin duda una adición que le atraerá nuevos clientes, más ventas; además de que introducirá un plan de financiamiento verde al mercado con el cual seguramente hará más accesible la adquisición de este nuevo vehículo.

Cada día vemos llegar más vehículos que usted podrá enchufar en casa, que le darán cada día más rango eléctrico y que el día a día o el fin de semana con cargador en sus lugares de esparcimiento por carretera no tendrá ningún problema, es más cada día veremos el precio bajar, mientras la oferta empezará a subir, no vemos ninguna marca que no vea lo híbrido y lo eléctrico como la tecnología en crecimiento de la siguiente década.

