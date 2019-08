El informe de AMLO

Comienza la cascada de spots para enaltecer a un político so pretexto de su informe gubernamental. Como cada 6 años los mexicanos nos tenemos que fletar miles de anuncios publicitarios en donde el presidente en turno habla de sus logros, aunque no lo sean, del año o de lo que va de su sexenio.

Si alguien pensaba que Andrés Manuel López Obrador sería la excepción está completamente equivocado. Comienzan a circular varias versiones de spots en radio y televisión, tan parecidos a los del pasado que las diferencias entre unos y otros ni si quiera se alcanzan a distinguir.

López Obrador se ve como el resto de los políticos, la simple idea del cambio quedó difuminada en tan solo unos meses. El presidente tan alejado de la realidad, dando los datos de siempre, esos que todos los días presenta en las conferencias mañaneras, que no son otra cosa más que publicidad y verdades a medias.

Los problemas nacionales siguen ahí. Los ciudadanos adolecen de lo mismo, de lo que se quejaban durante la campaña y que se les prometió cambiar. Seguridad, más oportunidades de empleo, mejor educación o salud, todo sigue igual, de hecho, en algunos rubros peor.

Los spots que circulan de López Obrador no tienen fondo. En alguno se le ve en su reunión de seguridad de las mañanas, ahí reitera que se reúnen desde las 6 am para trabajar. Lo que no se dice es que no hay ningún avance en esa materia, hemos pasado el semestre más violento en la historia moderna de México.

En otro, López Obrador habla sobre lo que considera compromisos cumplidos en el inicio de su gobierno como la venta del avión presidencial o la desaparición del Estado Mayor Presidencial. De nuevo verdades a medias, pues el avión presidencial nos sigue costando y está varado en Estados Unidos, el Estado Mayor Presidencial desapareció, pero sigue teniendo seguridad militar.

El primer informe de gobierno del mandatario será muy parecido a lo que ya nos ha dicho. El mismo discurso que ha utilizado desde antes de ser gobierno. Mencionará al pueblo, a los pobres, a la mafia del poder y a los conservadores. Le echará la culpa a los gobiernos anteriores y hablará de sus villanos favoritos. Tan parecido a lo que hemos visto y tan lejos del cambio prometido.

Últimas palabras

La salida de Carlos Loret de Televisa no es una buena señal para nadie, quien piense que la 4T no está celebrando o no tuvo que ver se equivoca. Más de lo mismo.

