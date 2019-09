Aciertos y errores del actual gobierno

Entre los principales aciertos de este gobierno está el ejercicio de transparencia que como imagen pública y detentado del poder ha marcado, “las mañaneras” si bien no sustituyen de ninguna forma los ejercicios de rendición de cuentas y acceso a la información si ha dado un sentido de cercanía con la ciudadanía.

Los errores en la política económica más que errores son consecuencias de la congruencia que el presidente marco tanto en su línea discursiva com en las acciones de trabajo. No se podía esperar mucho de un primer año sin embargo los ajustes al modelo económico donde “primero los pobres” han ralentizado las dinámicas económicas de la clase media, y esto si ha tenido un efecto.

La política de austeridad ha repecurtido, pero al final estas predicciones ya estaban dadas. Si recordamos en los debates de Meade, el no daba cifras mayores. En un año no se puede hacer gran cosa. El primer año siempre es de planeación. Lo que sí es que se puede resaltar es que tenemos una economía sin deuda.

En materia internacional, la cooperación tanto en la región norte como en la región centroamericana le permite a México como un negociador o mediador sobre las políticas migratorias. En una época donde la migración es una constante mundial, México tiene la oportunidad de poner el ejemplo en la materia. Así como la negociación del nuevo tratado de libre comercio donde se cimentó ante una nación con políticas económicas bastante hostiles un parte aguas para la cooperación económica y blindando sobre todo la industria y las ciudades fronterizas.

En donde no se avanzó fue en el proyecto del aeropuerto sea Texcoco o Santa Lucia, los costos los pagamos los usuarios. Entre más se avanza, se retrocede al doble. Las encuestas a mano alzada simplemente son un acto propagandístico pero que no abona a fortalecer la gobernanza y no respeta la soberanía de la federación.

En materia de seguridad el presidente no llego ni tarde, ni a tiempo pero es claro que mas de 30 años de violencia tiene rebasado a todo el sistema de seguridad nacional, sin estrategia pero con intención difícilmente se logrará la pacificación del país.

En cuanto a los programas sociales aun no es tiempo de ver si dan resultados o no. Sin embargo no se ve una programática clara que permita la evaluación de impacto sobre los fondos que se están usando y que es a lo que se le da prioridad.

