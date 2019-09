La seguridad olvidada en el Informe 

Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la inseguridad es uno de sus principales pendientes de gobierno, apenas le dedicó al tema unos minutos en su primer informe de gobierno, no tercero, por cierto.

La inseguridad en el país no es solamente es la preocupación del mandatario sino del resto de los habitantes. El semestre pasado ha sido el más sangriento en la historia de este país. La estrategia del gobierno no es clara y si quiera se vislumbra una idea de lo que se pretende hacer.

Ante la necedad de señalar que no habrá represión contra el pueblo, AMLO se enfrasca a una disyuntiva de proporciones mayores. La delincuencia organizada ya ha mandado señales de que no cesará la violencia. Lo sucedido en Veracruz es una clara muestra de que la violencia se encuentra presente y no es parte del pasado.

Nadie piensa en reprimir inocentes sin embargo sí es necesario combatir a los delincuentes, es urgente que el gobierno asuma la responsabilidad sobre sus actos, incluida el uso de la fuerza. Es inverosímil pensar que el simple hecho de hablar con las madres sea suficiente.

Los índices de aprobación del presidente siguen sumamente altos, su discurso sigue aludiendo a los gobiernos anteriores, sin embargo, cada vez será menos probable que ese discurso sea válido y, por otro lado, los números no siempre se mantendrán en esos niveles.

Habrá desgaste en el gobierno, es algo natural. Todos los presidentes pasan por un proceso en el que su popularidad va a la baja, en términos reales López Obrador se encuentra en números similares a los que tuvo Felipe Calderón en su primer año de administración. Las exigencias serán cada vez mayores y la presión se acrecentará.

Los ciudadanos esperan acciones del gobierno sobre el tema de la seguridad, los ciudadanos esperan poder salir a las calles sin temor y que los delincuentes sean castigados. Aunque no le guste al Gobierno Federal hablar del tema y le dedique solamente unos minutos en su informe, no deben olvidar que es el problema más grave en la administración.

Últimas palabras

El pleito en Morena apenas comienza. Lo que sucedió en el Senado es apenas una señal de lo que viene de cara al cambio de dirigencia y la elección intermedia. Veremos como se ponen las cosas.

