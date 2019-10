PolíticaConfidencial Arturo Herrera entre Hacienda y Función Pública

• Arturo Herrera comentará el próximo 11 de octubre la conferencia de Susan Rose-Ackerman. Sí, se trata de una académica muy respetada en Estados Unidos y madre de John Ackerman. El secretario de Hacienda fungirá como comentarista de quien es señalado una y otra vez como probable secretario general de la UNAM, pero más conocido por ser uno de los más férreos defensores de la 4T y esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

• Alfonso Durazo se dio un respiro el pasado viernes, ante la infatigable violencia que recorre el país. Nos cuentan que estuvo de lo más relajado en la boda de su hija y que uno de sus invitados especiales fue el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, amigo personal suyo. La celebración fue más que discreta y con pocos convocados del mundo político.

• Jaime Rodríguez llama la atención desde el Senado. Resulta que los legisladores Víctor Fuentes y Toño Martín del Campo andan empujando que se haga una reforma electoral para que se permita el voto en el extranjero a los nuevoleoneses. Y la mira la tienen puesta en la próxima elección, la del 2021. ¿Será que el PAN va por Nuevo León en la próxima?

• Donald Trump no nos suelta. Hace poco dijo que estaba usando a México para sus fines contra los migrantes. Pero la revelación de The New York Times es escalofriante: supuestamente en una reunión en marzo sugirió disparar a las piernas a los migrantes para contenerlos. Seguramente ante una versión periodística sería difícil salir al paso, pero es terrorífica esa idea.

