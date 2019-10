Un paso más para el voto en el extranjero

Largo ha sido el camino de la construcción democrática en este país y muchos los sacrificios por asegurar el derecho a decidir de las y los ciudadanos. Pero ahora hay retos que abren nuevos horizontes para la participación ciudadana.

El Voto en el Extranjero es uno de ellos, el cual cuenta con claras áreas de oportunidad que deben ser atacadas con premura para incluir a todos los mexicanos fuera de territorio nacional en los Procesos Electorales nacionales. Es cierto, este tema no es del todo nuevo, tan es así que se estima que 2021 cerca de once estados permitirán el voto desde el extranjero; pero aun así, no todo está dicho.

Y es que esta semana desde el Senado de la República, los legisladores Toño Martín del Campo y Víctor Fuentes empujaron una Reforma Electoral para permitir a los neoleonenses fuera de México participar en la elección de su entidad. Fue con este compromiso que los dos panistas presentaron el punto de acuerdo ante el pleno, exigiendo el respeto de una de las máximas del derecho mexicano: el derecho a votar.

Para nada es un asunto menor, pues el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se ha puesto como meta incluir a los cerca de 12 millones de mexicanos que radican en el extranjero en los Procesos Electorales. Y este, sin duda, es un gran paso para asegurar que todo mexicano dentro o fuera de territorio nacional pueda emitir su sufragio, contribuyendo en el desarrollo de una democracia para todos.

Y no, no son sólo suposiciones, ya que el interés de nuestros paisanos es auténtico y crece elección tras elección, pues en 2018 participaron cerca de 98 mil 470 ciudadanos desde el extranjero, superando la participación computada en 2012, donde se alcanzó los 40 mil 714. Además, hasta el momento, cerca de un millón de mexicanos han solicitado su credencial para votar, dejando claro un deseo real por participar. ¿Por qué los vamos a excluir?

Por otro lado, del 8 de febrero de 2016 al 23 de septiembre de 2019 cerca de 22 mil 67 neoleonenses han solicitado su credencial para votar desde el extranjero, cifra que no es menor, ni debe ignorada. Pues con esto se deja claro que la participación en los comicios es importante para ellos, ya que el voto es un derecho fundamental para la vida democrática e impulsarlo es un logro.

Y demuestra que un esfuerzo conjunto entre diversas autoridades para ajustar esta modalidad de votación. Con esta intención, el Grupo Parlamentario del PAN respaldó las propuestas de los senadores con un esfuerzo que abona a la participación desde el extranjero y que desde junio de 2005 cuenta con un sustento en la Constitución, pues desde entonces se publicó una Reforma que abrió esta posibilidad.

La ciudadanía que vive en otros países debe contar con decisión libre para votar y es responsabilidad de las autoridades construir los instrumentos adecuados para incentivarla. Esta es la razón principal de la propuesta de los senadores del PAN, quienes seguirán impulsando la participación ciudadana del Voto en el extranjero en nuestro país, fortaleciendo la cultura democrática.

