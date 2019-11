Multimedios: renovarse o morir

Multimedios en su programación de entretenimiento está basado en humor básico, con recursos como doble sentido y lenguaje en muchas ocasiones misógino o machista con talento limitado o de desecho de otras televisoras. Grupos de conductores gritando al unísono, arropados por chicas guapas a las que sólo se les permite ser parte de la escenografía y coreografías. Una televisión muy provinciana que ya no corresponde a una metrópoli como la regia. Si tiene raiting es por arraigo y por programas de noticias que permanecen en la tradición de la gente, pero seguro el teleauditorio está migrando a la TV de paga.

Hace años que Multimedios dejó de ser una televisora a la altura de las circunstancias de Monterrey. En sus inicios funcionó muy bien porque era una televisión local hecha para una comunidad pequeña, retrato de una cultura regional que se conformaba con información local y un humorismo simple, porque las aspiraciones no iban más allá de pasar el rato para descansar después del trabajo.

Pero, a diferencia de la programación de Multimedios, el mundo, la economía y las necesidades del público cambiaron. La globalización vino a cambiarlo todo, y aferrarse a la misma receta es una señal que anticipa el fracaso.

Hoy en día, cuando podemos ver por cable o por Internet series y películas de estreno provenientes de muchos países, ¿porqué seguir viviendo una televisión localista y simplona que no evoluciona con sus contenidos. La televisión es mucho más que sets bien iluminados y coloridos. Técnicamente las cámaras de TV o de cine son las mismas en todos los países. Qué se hace con ellas es lo que marca diferencia. Y no se vale defender la ineficiencia en aras de la tradición.

Nuevo León y sus estados vecinos tienen una pujanza económica que merece una televisión de más calidad. El asunto no tiene que ver directamente con el rating, que puede ser elevado, pero no por calidad, sino por costumbre. Porque no hay de otra. Pero con la migración de los televidentes a las plataformas digitales, el rating de las televisoras que transmiten en señal abierta está amenazado. Si no lo creen, pregúntenle a Televisa.

En televisión hay que renovarse o morir. Y Multimedios ha comenzado a convertirse en un cementerio de elefantes blancos. En vez de contratar talento de primer nivel o de producirlo, se van por el camino fácil de conseguir cartuchos quemados, que saben del oficio, pero no atraen a un público nuevo. Los contenidos de Multimedios caen en el segmento de la llamada televisión basura, porque bajo la capa del entretenimiento no tiene elementos que aporten al civismo, la cultura o el saber de las audiencias, especialmente los menores de edad, que son los más vulnerables a su efecto nocivo.

Cuando el público toma la iniciativa de firmar una solicitud a una ONG para que defienda sus derechos de audiencia para recibir una televisión de mejor calidad, respetuosa y de contenido útil, deben encenderse las alarmas y pasar a la acción. Si las televisoras mexicanas no toman conciencia de su papel, están condenadas a ser engullidas por plataformas como Netflix y Amazon Prime Video.

Vicente Fernández mantiene al mariachi en el Grammy

En 2017 la categoría de Mejor disco y canción con mariachi se vio amenazada porque no existían autores y cantantes que promovieran ese genero en el Grammy y es gracias a Don Vicente Fernández que permanece gracias a que es el autor intelectual del nacimiento como cantante de Alex Fernández el heredero de Chente, pues el año pasado al inscribir el material discográfico de su nieto, frenó la desaparición y motivó a cantantes como Christian Nodal y Bebeto para que sus discos entraran para que el mariachi siga siendo reconocido en la fiesta más grande de la música latina y, por cierto, mandémosle un abrazo a Alex Fernández porque hoy cumple años y a partir de este año el público estará presente en cada velita del artista.

