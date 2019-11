¿México todavía puede blindar su economía ante una "recesión global"?

Uno de los temas que más nos ocupa a los mexicanos es el referente a la economía de nuestro país, puesto que el crecimiento económico en el tercer trimestre del presente año únicamente ha sido del 0.01% en términos reales y se estima una caída de 0.04% promedio para el cierre de este año.

Lo anterior, ha implicado un sinfín de opiniones, entre las que destacan que nuestro sector económico atraviesa una etapa “recesiva”, derivado de que en el ámbito internacional este rubro se ha visto afectado por una desaceleración, que ha impactado a economías latinoamericanas y, en particular, a la nuestra, aunado a que la inversión física presenta una caída de 9% y la inversión extranjera directa de aproximadamente 15%.

Al respeto, el presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador ha señalado que “técnicamente, no hay recesión” y que el avance es escaso “porque estamos poniendo orden; ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra”.

Sin embargo, considero que una de las formas en las que nuestra economía se puede blindar es implementando estrategias que permitan generar inversión en nuestro país, y no sólo para lo que resta del año, sino para los venideros, porque el tema económico no debe ser considerado por el Gobierno federal temporal ni pasajero, es un tema muy serio que se debe de visualizar a mediano y largo plazo.

En este sentido, existe evidencia de que en nuestro país están cerrando muchas empresas y esa es la tendencia, por ello, se debe incentivar la inversión para que no exista “recesión” y se generen más empleos, así como para que exista crecimiento económico, aunado a que la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será de gran importancia para nuestra economía.

