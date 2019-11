Talentosos y desubicados Christian Nodal y más

CHRISTIAN NODAL ANDA INCONTROLABLE

El cantante sonorense salió tarde al escenario, puso a su mariachi a cubrirle las espaldas y cantó al 50 por ciento de su capacidad el pasado 2 de noviembre, en uno de los recintos más importantes de todo México, La Arena Monterrey. Su debut ante los nuevoleoneses fue con un concierto irregular.

El inicio del recital se programó a las 21 horas, pero su irresponsabilidad para con el público local y muchas fanáticas de Saltillo y algunas texanas se mostró cuando evidentemente el también compositor dio la indicación al mariachi de proteger su retraso de más de media hora al tocar tres temas musicales para después presenciar en la pantalla gigante un video del cantante que fue aplaudido, pero con incertidumbre de por qué no se presentaba ya aquel por el que pagaron boleto para escucharlo cantar.

Por fin el artista hizo los honores de pisar el escenario y la fanaticada le dio gran bienvenida; y es que si bien Christian es un bendecido por los talentos que Dios le dio con la voz que tiene, con capacidad única, el entendimiento de la composición y la facilidad para hacer música, debe entender que no es suficiente para ser un ídolo auténtico. Y si no lo cree, le puede preguntar a Luis Miguel, quien casi desaparece del mundo del entretenimiento por indisciplinado. Faltarle el respeto al público y a sus padres, quienes han dado todo para que su primogénito entienda que la vida no es como él quiere, sino como debe de ser. Y en el caso de que no lo entienda el joven e inmaduro Christian Nodal, la vida se encargará de golpearlo para madurarlo y la vida misma solo le dejará el brillo a los anillos, cadenas y relojes llenos de brillantes que usa en sus presentaciones, mismos que terminará por malvender para intentar bien vivir.

NORA SALINAS, CON UN PIE EN EL MINISTERIO PÚBLICO

A grito pelado, Nora Salinas y la mamá del niño actor Patricio Serna (Miriam) intentaron arreglar diferencias pues Nora, en lugar de utilizar su experiencia, se enfrasco en una discusión que la puede llevar ante un Ministerio Público por maltrato a menores de edad. Las mamás tanto de Patricio como de la niña actriz Anxel García argumentan que Nora se excede en intensidad actoral al abofetear (cachetada marcada en el guion, por cierto) con demasiadas ganas a Patricio y marcar la punta de un lápiz en el cuello de Anxel por exceso de ahínco durante la obra de teatro La manera más perversa.

Al ser confrontada la actriz, en lugar de utilizar su gran calidad humana y experiencia laboral, reaccionó a gritos en los pasillos del Teatro Coyoacán el pasado miércoles, en vez de buscar solución civilizada, por lo que las señoras están analizando con abogados la posibilidad de denunciar a Salinas por maltrato innecesario; y eso sí puede ser un escándalo en la vida de cualquier actor, pues aunque vivan rodeados de glamur y salgan en TV y revistas, son empleados y cualquier productor se reservaría el derecho de contratar a alguien con esas características.

JUANES PIERDE LA HUMILDAD

Con el látigo de su desprecio es como el colombiano Juanes trata a la prensa mexicana, y es que en el pasado Concierto Exa 2019, que fue un éxito en la Arena Monterrey, la jefa de prensa, Adriana Castro, dio un gran trato a los medios, peeero el intérprete de “La camisa negra” no quiso asistir a conferencia de prensa. Rodeado de una decena de personas de su equipo, fue llevado al escenario para que cantara y al bajar algunos reporteros, con la orden de entrevistar a los artistas, lograron arrebatarle algunas palabras a aquel muchacho que hace más de una década me pidió que lo entrevistará y su entonces manager, Fernán Martínez, que lo manejaba correctamente, lo acercaba a los medios para promover su carrera; pero ahora que su talento lo mantiene en el éxito, su buena educación y buen trato para quienes lo ayudaron a ser conocido, ahora reciben su desprecio y falta de respeto. Unas pastillitas de ubicatex no le vendrían nada mal.

Deseo un gran lunes y mejor semana para todos ustedes y vamos a seguir armándola, que esto no se caba hasta que se acaba…

