Informe del primer año de gobierno

Este domingo fue la celebración del primer informe (2018-2019) de un Gobierno democrático, honesto, y humanista. Quienes contribuimos a la Cuarta Transformación de nuestro país, -que se está consumando desde abajo y con austeridad republicana-, debemos sentirnos orgullosos de lo avanzado en los primeros 12 meses. Entre los 100 compromisos que estableció el Presidente con el pueblo de México, ya se han cumplido 89.

Que se oiga fuerte y lejos; López Obrador es un estadista que está regenerando la vida pública de México, que está construyendo una patria nueva. “Se acabó la corrupción, los contratos leoninos, la condonación n impuestos, los fraudes electorales, el abandono a los jóvenes, el racismo, el desprecio a los pobres, y el mátalos en caliente”, dijo.

Confesó que lo que más desea es que los ciudadanos mexicanos vivan en una sociedad mejor: más libre, justa, próspera, democrática, pacífica y sobre todo fraterna. Aseguró que la verdadera felicidad radica en estar bien con uno mismo y con los demás.

Ante más de 110 mil ciudadanos en el Zócalo, corazón político de México, el Presidente destacó varios logros de su Gobierno; no sin antes pedir un fuerte aplauso para las Fuerzas Armadas, no sin antes preocuparse y preguntar si el sol estaba demasiado fuerte, y prometer terminar rápido su discurso.

Aseguró que “todavía lo viejo no acaba de morir, y lo nuevo no termina de nacer”. Dijo que está en marcha una nueva forma de hacer política, un cambio de régimen: “ahora nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo”; y pidió un año más para consolidar la obra de trasformación. Dijo estar seguro de que cuando se cumplan dos años de gobierno “los conservadores ya no podrán revertir los cambios que se están generando”.

Destacó la dimensión humana de su Gobierno, toda vez que todos los adultos mayores de México, así como las niñas, los niños, y las personas pobres ya cuentan con una pensión, ya tienen para lo básico a través del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; además del Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda; y el Programa Nacional de Reconstrucción.

Destacó el combate a la corrupción y fin de los lujos en el Gobierno. En uno año se ha logrado un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos. La presidencia el año pasado gastó 3 mil 600 millones de pesos, y ahora, bajo esta administración, el gasto ha sido de 800 millones de pesos. La lucha contra la corrupción ha sido un tema central en el debate público. “Ya hay un verdadero estado de derecho y una auténtica democracia en el país. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos”, dijo.

El gobierno está financiando el desarrollo del país sin aumentar ni crear nuevos impuestos, sin gasolinazos, sin aumentar la deuda, “tenemos finanzas públicas sanas”, aseguró AMLO junto a la bandera de México y a su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller.

Comentó que una acción fundamental para erradicar la impunidad es la cancelación, vía decreto presidencial, de la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras.

El buen juez por la casa empieza. Desde hace años López Obrador promovió el artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad, y los fueros de los altos funcionarios públicos que hoy es una realidad. Ahora el Presidente podrá ser juzgado como cualquier otro ciudadano por corrupción, y otros delitos, aun estando en funciones.

En el primer año de Gobierno “no hubo devaluación del peso, es de las monedas que más se ha fortalecido en relación al dólar. Hoy México cuenta con finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos aumentó 2.6 por ciento en comparación con el año pasado”.

“No hay recesión y es más justa la distribución del ingreso; hay más desarrollo y más bienestar. Se han creado más de 300 mil empleos” aseguró.

Otro éxito de la actual administración ha sido que después de 36 años se logró el mayor aumento al salario mínimo, además hay 900 mil personas integradas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y 230 mil agricultores reciben 5 mil pesos mensuales.

El primer año de Gobierno ha tenido momentos difíciles como el truncado operativo para atrapar a Ovidio Guzmán, el ataque a la familia LeBarón y el asilo a Evo Morales, estos fueron temas que no escaparon a su discurso. Definió a Morales “como un hermano que fue víctima de un golpe de estado. Democracia sí, militarismo no”, aseguró contundente.

El Presidente reconoció los retos a enfrentar en materia de economía y seguridad.

“Se ha garantizado también el abasto de gas y energía eléctrica para los próximos 20 años, con un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares. Está en marcha y con fuerza, el bienestar general de la población, el bienestar material y el bienestar del alma, del espíritu: tres temas centrales para AMLO.

Los años pasan madurando, no envejeciendo, “esto aplica”, dijo el Presidente para quien fue el invitado especial del Primer Informe, José Mújica, expresidente de Uruguay.

El nuevo paradigma del Presidente de nuestro país, y el proceso de transición continúan en marcha, hacia el México que está renaciendo tras la larga y obscura noche de 36 años de neoliberalismo, reivindicada con 30 millones de votos para AMLO, aquel 1 de diciembre de 2018. Al final, fue Beatriz Gutiérrez Muller, quien cuidadosa recogió el discurso de López Obrador, lo puso bajo su brazo, para dejar el templete de la mano de su esposo.

