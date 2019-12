Natalia Téllez exhibe a conductoras que le hacen bullying

Natalia Téllez es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana y actualmente es parte del programa "Las Netas Divinas", el cual se transmite por Unicable, en donde comparte cámaras con Paola Rojas, Jacky Bracamontes, Daniela Magun y Consuelo Duval. Sin embargo, durante la pasada emisión del programa, Natalia rompió el silencio y confesó que es víctima de bullying por parte de sus compañeras.

Te puede interesar:

En pleno programa, Natalia Téllez de 33 años de edad reveló que ha sentido presión por parte de sus colegas con relación al tema de la maternidad, pues quieren que la presentadora se convierta en madre.

"Voy a hacer un paréntesis en este programa de mamás, Natalia Téllez ha sido víctima del bullying maternal de sus compañeras de Netas Divinas desde que este programa empezó", mencionó Natalia, quien también las llamó "tías locas".

Natalia Téllez por fin confiesa por qué terminó con Chumel Torres En el programa "Netas divinas" de Unicable, Natalia Téllez afirmó decidió terminar con él después de un viaje que realizaron juntos

Entre risas Jacky Bracamontes y Daniela Magun aceptaron la revelación de Natalia Téllez mientras que Paola Rojas negó esto y afirmó que ella jamás la ha presionado.

"Jamás te he presionado ni a ti, ni a nadie, me parece que tener hijos es una decisión y respeto a quien lo pospone, a quien decide no hacerlo jamás, lo que sí te digo es que me encantaría tener una mamá como tú", le dijo Paola Rojas a Natalia Téllez.

"Las Netas Divinas" de Unicable es un programa en donde se habla de diversos temas como relaciones de pareja, sexualidad, relaciones humanas, maternidad, amistad, entre otros.

Inés Gómez Mont y Natalia Téllez hablan de su rivalidad Luego de que se dijera que Natalia Téllez "coqueteaba" con el esposo de Gómez Mont, las dos conductoras hablaron al respecto

También puedes ver: