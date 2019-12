La intolerancia y polarización que estamos viviendo día a día se refleja en prácticamente cualquier tema que pase en la actualidad. La gente opina y ataca a quien no piensa como ella en prácticamente cualquier tema, lo mismo las marchas feministas, que el caso del lamentable suicidio en el ITAM, la firma del Tratado de Libre Comercio, la creación de nuevos partidos o cualquier tema que se encuentre en la agenda nacional.

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para el insulto fácil, la desacreditación y las agresiones. Nos encontramos en un laberinto que parece no tener final, lejos de ello, cada vez más vemos a personas con mínima tolerancia que, aun sin datos e información, acusan a quienes piensan distinto.

Parece que se ha perdido la empatía entre la sociedad, lejos de construir acuerdos hay un ánimo de dividir. La polarización que vivimos, encabezada en buena medida por parte de la clase política, está haciendo mucho daño. Los ciudadanos debemos tener la capacidad para comprender que habitamos un mismo espacio y es necesario el entendimiento para llegar a mínimos acuerdos.

En la batalla de redes sociales nadie gana. Aquellos que se llaman voceros deberían de comportarse con mayor responsabilidad en sus publicaciones. Por las razones que sean, cuentan con un número importante de seguidores y con ello adquieren mayor relevancia, muchos de ellos deberían ser inteligentes y no ser parte del insulto o la desacreditación simplista, intolerante y ofensiva.

El futuro del país no es sencillo, se requiere de mucha solidaridad y empatía. No se trata de no ejercer la crítica, tampoco se trata de no exigirle a los políticos y al gobierno. De lo que se trata es de crear empatía entre nosotros, de ser tolerantes y a partir de ahí encontrar puntos de encuentro para poder construir. Parece simple, sin embargo, basta ver twitter o Facebook y darnos cuenta de que no y que estamos lejos de ello.

Últimas palabras

Parece ser que México vivirá el año más violento en su historia moderna. Hay muchos pendientes que resolver en materia de seguridad.

