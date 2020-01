Este 2020 el entretenimiento es garantía

Antes que nada, ¡Feliz año nuevo! Este 2020 vendrá más recargado que nunca, en lo que compete al entretenimiento. ¿No me creen? Empecemos por un dueto que ha hecho ya historia y que seguirán rompiendo record con el show más visto son Emmanuel y Mijares, con el “Two´r amigos” que ya tienen más de medio millón de asistentes tan sólo en el Auditorio Nacional, donde repetirán el 13 de febrero para celebrar el día de san Valentín.

Y el que viene con todo es el potrillo, Alejandro Fernández, quien nos presentará su gira “hecho en México” y tendrá las tres fechas previstas que son el 21, 22 y 23 de febrero en el Auditorio Nacional, las cuales supongo que abarrotará al máximo.

Si les gustan “Yo soy aquel”, “Como yo te amo”, temas inconfundibles de la discografía de Raphael, pues se presentará el 28 de febrero para demostrar que sigue como uno de los mejores con casi 60 años de trayectoria.

Y ya entrando casi la primavera, las opciones siguen mejorando, viene una leyenda de la música Billy Joel, que nos deleitará con su Piano Man, Uptown Girl entre muchas más el próximo 6 de marzo también en el Foro Sol.

Para los roqueros de corazón también hay opciones, y este en particular lo espero con todo el corazón; el show “Gracias totales” es la reunión de Charly Alberti y Zeta Bosio que revivirán los éxitos de Soda Stereo el próximo 12 de marzo en el Foro Sol y no llegarán solos a tierra azteca, imagínense que están confirmados Adrián Dárgelos de Babasonicos, Andrea Echeverri de aterciopelados, Benito Cerati y Chris Martin de Coldplay y Rubén Albarrán de Café Tacvba.

Un concierto que se anunció hace apenas unos días fue el de Ricky Martín, y creo que ya casi está agotado. Y se preguntarán ¿por qué es tan especial? Primero, es el icono del pop de Latinoamérica más importante. Segundo, será en el Foro Sol ante 50 mil personas el próximo 21 de marzo. Y tercero, no sólo hará esa fecha, sino 11 fechas más en el país.

Aunque todavía falta mucho, ya confirmó la presencia del ex One Direction, Harry Styles quien enamorará a todas sus fans el próximo 3 de octubre con su gira mundial “Love on tour” y que por cierto termina en nuestro país, imagínense que una estrella de este chico decide terminar aquí su gira, ven como somos una de las capitales del entretenimiento.

Hablemos ahora de festivales, arrancamos el año con el Electric Daisy Carnival, mejor conocido como el EDC, en esta ocasión será de tres días intensos de música electrónica, desde el viernes 28 febrero al primero de marzo y aseguran que vendrá más renovado que nunca.

Otro festival que genera expectativa se dará en marzo el 25 de abril en el campo marte que es más usado para festivales gourmet como sabores Polanco que para el ceremonia que este se muda a la capital del país y tiene como carta fuerte al líder de Radio Head, Thom Yorke como parte de su actual gira internacional, además de los Chemical Brothers y una amplia selección de músicos independientes.

Ya hemos hablado de este en particular, cumple 21 años el vive latino y lo festeja por todo lo alto, aunque le cartel ha sido criticado tiene grandes nombres como She Wanst Revenge, The Cardigans, Andrés Calamaro, Fangoria, Carlos Vives, Guns&Roses y 31 minutos, este tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo en su casa, el Foro Sol

Tan sólo este es el primer trimestre del año, les aseguro que el resto del año habrán muchas opciones para todo público. Obviamente los tendré al tanto de lo que suceda. Les quiero agradecer por otro año más, les deseo lo mejor para este 2020 y que todos sus propósitos se hagan realidad.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana

