¿TV Azteca fue multada por grosería de Danna Paola en La Academia?

Luego de la polémica que protagonizó la cantante y actriz Danna Paola en la más reciente emisión del talent show La Academia, en la que repitió la palabra “culera” (que le dijo al ex alumno Gibrán), TV Azteca podría recibir una considerable multa tras violar la Ley Federal de Radio y Televisión.

De acuerdo con dicha ley en su artículo 63: “Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, frases y escenas de doble sentidos(…)”.

En una entrevista con el diario El Universal, Ángel Ponce, productor de La Academia, señaló que hasta ahora, lo que dijo la intérprete de Mala Fama no ha tenido ninguna consecuencia.

“No hubo ninguna penalización (económica), pero se acercó a mí el Comité de ética de Azteca y me dijeron que no podemos decir esas cosas al aire, así que el domingo que vea a los jueces (porque entre semana no tengo comunicación con ellos) les voy a comentar que no hay consecuencias”.

Además, mencionó que ellos estaban haciendo su monitoreo cuando Gibrán se expresó así de Danna, por lo que, inmediatamente, el equipo de la joven se puso en contacto con él para poder responder en el concierto dominical.

“Mi reacción fue que en este proyecto hay total libertad y transparencia y si ella quería reaccionar al aire era libre de hacerlo, por eso fue que nosotros dejamos que ella reaccionara en vivo, nosotros nunca le decimos a los jueces que deben decir”, aseveró Ponce.

Pese a ello, el equipo debe tener cuidado, reiteró, “porque si bien por ahora les llamaron la atención, más adelante podría tener más consecuencias“.

Cabe mencionar que Ángel Aponte aseguró que tiene una buena relación con Danna Paola y que no tiene choques con ella como se había especulado.

“Tenemos una excelente relación con el equipo de Danna hasta hoy, que yo sepa, tenemos excelente relación con ella”, refirió el productor.