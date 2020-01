Se alían Kekén y 7 Eleven en Japón

Luego de medio año de gestiones, se firma una fusión entre ambas cadenas de tiendas de conveniencia para hacerle frente al gigante de Oxxo FEMSA

La cadena multinacional de tiendas de conveniencia más grande del mundo, Seven eleven Japón, afianzó la relación comercial, margen de confianza y preferencia con Kekén de Fernando Senderos, tras certificar a la planta procesadora “Sahé”, para un mayor abasto de producto de valor agregado en las 21 mil sucursales establecidas en dicho país.

Con este acuerdo, la empresa porcícola de origen yucateca, garantizó el incremento en los volúmenes de exportación destinados para esta firma internacional, con una distribución total de 35 toneladas mensuales de cortes especiales en carne de cerdo.

Las gestiones con Seven Eleven Japón iniciaron en junio del 2019 y posteriormente, en el mes de noviembre se llevaron a cabo las auditorías, así como las visitas de inspección que, al concluir confirmaron el cumplimiento de los altos estándares de calidad, sanidad y seguridad alimentaria, en los procesos de la planta.

La supervisión comenzó con las operaciones de producción, en donde se verificó cada uno de los pasos del proceso, desde la generación de materia prima hasta el embarque, para finalizar con la revisión de los documentos relacionados con el sistema de gestión de calidad.

Con base en información de la Gerencia de Exportaciones de Kekén, la compañía se mantiene posicionada como líder nacional en exportación de carne de cerdo, siendo Japón el mercado con mejores indicadores al enviar un promedio de cuatro mil toneladas mensuales, con una cobertura a más de 30 empresas reconocidas en el continente asiático.

Como parte de la cultura y hábitos de consumo de la sociedad japonesa, los miles de establecimientos de Seven Eleven se posicionan como un punto de referencia, no sólo por sus altas ventas, si no por su popularidad, al ofrecer una diversidad de alimentos y bebidas, ya sea calientes o frías, así como la comida preparada con varios platillos hechos con productos de Kekén.

Otro de sus principales atractivos para la comunidad y el turismo, son los servicios propios de la marca como cajero automático, copiadora, venta de ropa ejecutiva, artículos de papelería, herramientas y electrónica, además de espacios para la lectura.

Ciencia, salud y alimentación

En el contexto de la modificación de la de la NOM 51 que se refiere al etiquetado frontal de los alimentos, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) está analizando los comentarios que se hicieron a través de su sistema de consulta pública. Recientemente, durante un foro realizado en la Universidad del Valle de México, Carlos Labastida, Coordinador del Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la Universidad Nacional Autónoma de México asegura que México vive una emergencia epidemiológica por el problema de sobrepeso y obesidad.

Por eso, ante este escenario, se necesita una política alimentaria nacional, integral y coordinada. Sólo que esta política alimentaria tiene que emanar del Estado, con esfuerzos en la inversión científica, en la economía e industria y en la educación hacia la población.

Esta semana la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), encabezada por César Hernández Ochoa, tiene por delante el reto de emitir un dictamen de impacto regulatorio en el que se tomen en cuenta los más de 6 mil comentarios respecto a la NOM 051 sobre Alimentos y Bebidas Alcohólicas y la implementación de un etiquetado frontal. Si bien diferentes actores se han pronunciado sobre este tema, la opinión de Dan Glickman, exsecretario de Agricultura del Presidente Bill Clinton y director Ejecutivo del Programa del Congreso del Aspen Institute, resulta importante para tomar las mejores decisiones en la coyuntura mexicana.

Para Glickman, la verdadera cuestión en este tema es si la descripción del producto está basada en la ciencia y con información adecuada, de lo contrario sólo se hacen advertencias innecesarias y sin fundamentos científicos que no informan objetivamente a los consumidores. Tome nota.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro