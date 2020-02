PolíticaConfidencial reaparece Meade en la vida pública

José Antonio Meade ha vuelto a la vida pública. Junto con ex colaboradores integró un despacho de asesorías, que alcanzaban para ir de vez en cuando a conversar con el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ahora el ex candidato presidencial volvió para reunirse con las bancadas del PRI en el Congreso. También dio una conferencia el sábado donde dijo que en la competencia por la Presidencia en 2018 le tocó tripular un Chevy. Hace un par de semanas también reapareció dando clases en la UNAM otro ex candidato, Ricardo Anaya. ¿Volvieron por sus fueros o estarán pensando en fuero? ¿Volviendo a la vida pública o haciendo más pública la vida?

Luis María Alcalde tiene un problema en puerta. Otro más. Resultar que a petición de la 4T la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en torno a la jubilación. La idea es bajar de 25 a 10 salarios mínimos. La publicación el viernes 24 en el Semanario Judicial de la Federación comenzó a causar ruido porque es aplicable a partir del 27 de enero. Hay muchas dudas, pero sería bueno que la Secretaría del Trabajo diera alguna explicación.

Lorenzo Córdova tiene muchos fierros en la lumbre. Luego de reunirse con las bancadas del PAN en su plenaria la senadora Citlalli Hernández (Morena) se le fue duro y a la cabeza reprochando su falta de imparcialidad. Pero nos cuentan que en el Senado los morenistas podrían hallar aliados insospechados porque hay dudas en torno a algunos gastitos en el INE con cargo al erario, por lo que sí de por sí no las traía consigo el INE, ahora parece que le puede llover sobre mojado…

Andrés Manuel López Obrador nos va a tener en ascuas. Se supone, según el calendario del senador Ricardo Monreal, que el Ejecutivo enviará reformas judiciales (también se supone que no serán regresivas como los borradores de hace dos semanas) y que (también se supone) que ahora sí tomaron en cuenta al Poder Judicial. En los próximos días llegarán las iniciativas. Ojalá y no pase, como dicen por ahí, que el nuevo plan sea como una calle: Felipe Calderón esquina con Gustavo Díaz Ordaz, por aquello de que estamos en un mar de sangre que se quiere enfrentar con garrote y violaciones a derechos como en tiempos de Díaz Ordaz

