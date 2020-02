Prevenir ante coronavirus

Ya están de regreso. Solicitaron apoyo del gobierno mexicano y lo obtuvieron. La Secretaría de Relaciones Exteriores trajo a 28 mexicanos que estaban varados en China debido a la emergencia epidemiológica de Coronavirus 2019.

Antes de que los connacionales tomaran sus respectivos vuelos hacia México, se aplicaron exámenes médicos para confirmar que ninguno presentara síntomas del virus por el que han fallecido 259 personas, mientras que los pacientes infectados ya superaron los once mil en China.

Es una cepa particular de Coronavirus que no había sido identificada previamente en humanos (por lo que no se conoce su proceder), y que presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor muscular, problemas gástricos, y malestar general.

Ante la declaratoria de emergencia internacional de la Organización Mundial de la Salud, OMS por la nueva cepa, las autoridades mexicanas fortalecieron el protocolo de prevención.

El sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene en todo el país las 24 horas del día, en todos los hospitales, Centros de Salud y clínicas, para atender posibles casos.

No debe haber alarma ante el virus, como recomienda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante atender las recomendaciones de la OMS para evitar cualquier contagio no solo ante el posible Coronavirus, sino frente a cualquier otra enfermedad respiratoria aguda.

Las recomendaciones son: el lavado de manos, el estornudo de cortesía (que es no hacerlo al aire abierto, sino hacerlo de lado anterior del codo o con un pañuelo desechable), hacer permanente el hábito de ingerir agua pura, (las fosas de la nariz la necesitan para fortalecer los procesos de defensa), consumir productos y alimentos ricos en vitamina C (fresa, limón, naranja, papaya, col, berros, brócoli), y recibir atención médica y no automedicarse si estamos teniendo un cuadro respiratorio.

Evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas, evitar el contacto con animales de granja o salvajes, y mejorar las prácticas habituales de prevención y control de infecciones en hospitales, especialmente en las unidades de urgencia.

En México, hasta el momento, no hay registros positivos de la enfermedad, se han analizado 9 casos sospechosos, de los cuales ninguno ha resultado positivo al virus de la letal enfermedad que tuvo su origen en la ciudad de Wuhuan, en China y ya se ha manifestado en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Singapur, Australia, y Malasia.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa) dijo que es inminente la llegada del coronavirus 2019 a México por su alta capacidad de transmisión entre personas y debido al intenso tránsito poblacional entre los países, ya que no hay cierre de fronteras en el norte ni en el sur.

Ante lo anterior, los filtros sanitarios que se aplican en 194 puntos formales de internación del territorio nacional (62 terrestres, 67 marítimos y 65 aéreos), se mantendrán vigentes con base en los protocolos dispuestos por las autoridades de salud, hasta que éstas indiquen su suspensión.

En México el Coronavirus está en una fase de monitoreo, y la OMS estipuló algunos puntos para que los países trabajen en conjunto ante la cepa, entre otros: apoyar a los países con sistemas de salud más débiles; acelerar el desarrollo de vacunas, terapias y diagnóstico; combatir la propagación de rumores y desinformación; revisar las estrategias y recursos de preparación, atención y prevención; y compartir datos, conocimiento y experiencia con la OMS y el mundo.

México está preparado para enfrentar el Coronavirus.

