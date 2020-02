La diversidad e inclusión es el tema del teatro hoy era día: ‘Príncipe y príncipe’ y ‘Mañana

Hay cosas en la vida que valen la pena repetir, como una película, una canción, un platillo o una obra de teatro. Es justo ésta última, una puesta en escena que van a reponer lo que me tiene muy contento. Me refiero a “Príncipe y Príncipe”, una historia de cuento de hadas, pero muy diferente, arriesgada, que va con los tiempos actuales de inclusión, cambio y aceptación.

Imagínense al clásico príncipe que tiene que escoger a una princesa de otro reino para casarse. Entonces hacen un baile para presentarles a dichas candidatas, pero al príncipe no le agrada ninguna, no siente ese flechazo de cupido. Y se estarán preguntando ¿Dónde está la inclusión, lo diferente? Ahí voy, no sean impacientes.

En dicho baile también conoce a otro príncipe, con el que tiene afinidades, mucho en común, ¿y qué creen? Que se enamoran y deciden hacer público su noviazgo, esta noticia pone un toque muy singular a la historia.

Cuando la vi por primera vez, había niños –claro es infantil- a lo que me refiero, es que las reacciones de los pequeñines era tan normal, natural ante este tipo de situaciones, que algunos de los papás eran los más sorprendidos por el tema, que en verdad, los niños les explicaban a ellos que era tan común y que eran dos hombres que se amaban.

Me quedé con el ojo cuadrado, viendo la interacción de los niños con el tema. Tengo que reconocer que esta puesta en escena tiene a un gran director, en lo personal siempre me ha encantado su trabajo, es un maravilloso actor Artus Chávez, y le toca dirigir ahora esta magnífica puestas en escena además con un repartazo de primera: Anahí Allué, Miguel Romero, Christopher Aguilasocho, Eduardo Siqueiros y Margarita Lozano.

La temporada arrancara el próximo 15 de febrero y tan sólo estará cuatro fines de semana en el teatro Salvador Novo del Centro Cultural de las Artes. Lleve a sus hijos a ver esta obra y enserio que ustedes verán una historia de amor, así de simple.

Y si hablamos de este tipo de temática esta la obra “Mañana”. La cual nos plantea un futuro distinto al nuestro, más evolucionado, en el cual cuando una pareja homoparental quiere adoptar a una niña y esta es la que decide si serán los padres correctos.

Pero cuando en una cena pasan cosas inesperadas con los padres de uno de los protagonistas de esta pareja gay, cuando deciden visitarlos para conocer a la niña. El dramaturgo Reynolds, nos presenta esta historia para entender la relación de padres e hijos. Me parece tan acertadas este tipo de historias en la dramaturgia moderna, en la que el mundo va evolucionando y tenemos que aprender a adaptarnos a este.

Cristian Magaloni, lleva la batuta de encaminar y llevar al elenco al máximo, y la verdad lo hizo. Cada actuación, cada diálogo tienen un por qué de ser. Verónica Langer está excelsa, lleva el personaje al límite. Pablo Peroni. Juan Carlos Barreto, Héctor Berzunza, Ana González Bello y Julieta Luna nos hacen vibrar y llevarnos al filo de la butaca con este maravilloso texto. Ésta se presenta de jueves a domingo en el teatro Helénico.

Estos dos montajes nos hacen reflexionar de lo que vivimos a diario para poderlo entender aún más.

Ya para finalizar les quiero recomendar un concierto que en lo personal pe parece muy bueno. Todos hemos escuchado: “Sentirme vivo”, “Canta corazón”, “Tu fotografía”, “Si me tenías” y muchas más, en voces de grandes intérpretes como Manuel Mijares, Emmanuel, Pandora, Alejandro Fernández, pero pocos conocen que el autor de éstas es el peruano Gian Marco.

Ahora el compositor ya no se quiere quedar disfrutando de sus regalías, ahora está lanzando una gira en la que visitará México para demostrar que él es un gran cantautor. Se presentará el próximo 26 de marzo en el Pepsi Center de la CDMX.

Creo, sin temor a equivocarme, que serán dos horas de cantar junto a él todas sus canciones y ver porque es el autor más socorrido de todos los intérpretes de Latinoamérica. Vayan apartando ya sus boletos porque les aseguro que volarán.

