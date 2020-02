Frida Sofía quería posar desnuda junto a amiga parapléjica

Ayer la Academia de Ciencias y Artes y Ciencias Cinematográficas premió con el Oscar a lo más destacado de la cinematografía, en su ceremonia número 92. ¿Estuvo usted de acuerdo con las jueces? Espero que sí. La gala siempre se pone interesante por el desfile de personalidades. ¡Estamos a 8 años de festejar un siglo del galardón más codiciado por los artistas! Pero mientras eso pasa, echémosle un ojo al acontecer en México.

EL FLACO, EX VOCALISTA DE RECODITOS, ACEPTA HABERSE MAREADO POR FAMA Y FORTUNA

Luis Ángel Franco le hace honor a su apellido, y vaya que es franco: si bien me contó que su nuevo material discográfico titulado Reflexión nació con incertidumbre y después de un año y medio de tomar la decisión de ser solista, será el 1 de marzo su primer show pagado en el cierre de la Feria de Iguala, Guerrero, de forma honesta compartió con un servidor que hubo un tiempo en que la fama y la popularidad lo mareó; y aunque él no quiso aceptarlo, su mamá se dio a la tarea de aterrizarle los pies: “Mi madre me dijo que me notaba raro, y recuerdo sus palabras: ‘Acuérdate que todo lo que tienes es por Dios y por el público, así que esos humos se te van quitando’. Y la verdad que de ese momento hasta el día de hoy, me ha tocado valorar todo lo que llega a mi vida y espero que no vuelva a pasar lo que hizo creerme cosas que no deben de pasar por mi cabeza", me dijo.

PALNORTE BUSCA A PAUL McCARTNEY Y RED HOT CHILI PEPPERS PARA EL 10 ANIVERSARIO

El festival mexicano que más ruge a nivel internacional, PALNORTE, celebrará en 2021 su décimo aniversario y para ello, la familia Flores, que encabeza la empresa Apodaca, responsable de la fiesta musical más diversa y más grande del país, desea que las cabezas del talento para ese año sea Paul McCartney o Los Red Hot Chili Peppers, con quienes ya hubo acercamiento en el pasado y por cuestión de agendas no han podido asistir, por lo que existen muchas posibilidades de que incluso ambos artistas acepten tocar en el aniversario de uno de los festivales musicales de mayor prestigio a nivel global, pues se tiene registro que asisten personas de los continentes americano, europeo, africano y asiático, por lo que aunque ya es su costumbre guardar en secreto los nombres de cantantes y agrupaciones que formarán parte del cartel, es un hecho que quieren aventar la casa por la ventana para festejar la primera década del festival.

JOSE MANUEL ZAMACONA SERÁ RECONOCIDO POR SENADORES DE EU

Senadores y congresistas de Estados Unidos han invitado al líder y vocalista de Los Yonic’s a recibir un premio a su trayectoria de 45 años en la industria musical mexicana, que ha logrado traspasar fronteras, por lo que el 2 de abril en el área metropolitana de Washington, durante la celebración del Día Internacional del Autismo, José Manuel Zamacona será homenajeado por la Fundación Entra a mi Mundo y el Premio Latin Community, y en el evento interpretará un popurrí de 8 minutos compuesto por varios éxitos de la agrupación perteneciente al género regional mexicano.

FRIDA SOFÍA LE PIDE A AMIGA PARAPLÉJICA POSAR DESNUDA

Acompáñenme a conocer esta triste historia: La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, le platicó a alguien cercano a su grupo de amistades que una amiga de nombre Libertad, que es parapléjica y a quien conoció por Facebook, se había molestado con ella por haberle sugerido que ambas ganaran dinero con un estudio fotográfico de la joven en traje de Eva.

La “genial” idea de Frida era que la chica posara completamente desnuda, para vender las fotos a la revista Playboy, en donde Frida asegura tener buena relación y en donde seguramente por morbo ofrecerían una buena cantidad de billetes y así las dos pudieran “ayudarse” económicamente. El acto revela que es verdad que Alejandra Guzmán ya no mantiene a su hija y la está dejando a su suerte, para que empiece a madurar de una vez por todas; pero lo que es cierto es que el querer que una amiga en esa circunstancia pose sin ropa, habla de poco decoro por parte de la nieta de doña Silvia Pinal… De puro coraje, voy a echarme una torta de tamal. Nos leemos la próxima semana y mientras vamos armándola.

