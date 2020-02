G-Shock, resistentes lecciones de humildad

Después de charlar con Kikuo Ibe, creador de la línea más resistente de relojes japoneses, me queda claro que detrás del éxito de estos accesorios, primero está la humildad

La cita era a las 4:00 de la tarde en la Joyería Bizarro del concurrido centro comercial Galerías de Zapopan, y como se que los japoneses “pecan de puntuales”, llegué 20 minutos antes. Ahí estaba Kikuo Ibe, el creador de la línea de relojes G-Shock de Casio quien para lanzar su primer modelo hace 25 años, tuvo que estrellar 200 veces el reloj para comprobar su resistencia.

Aunque la entrevista fue en japonés, más tarde lo vi haciendo la presentación de su línea de 25 aniversario, con un fluido español que cualquier prominente empresario japonés envidiaría.

Kikuo Ibe me dijo que si hubiera un modelo con el que quisiera ser recordado para la posteridad, es precisamente el que llevaba puesto, un modesto G-Shock DW5600, color rojo. Por supuesto que le pregunté cuántos relojes coleccionaba y me respondió sin titubeos que sólo tiene tres. También le cuestioné porqué la obsesión por los relojes y no otro tipo de accesorios o productos, pero definitivamente este sencillo empresario no concibe la vida fuera de los talleres de ensamble de relojes, pues ahí creció, y por lo visto, ahí seguirá empleando el mayor tiempo de su modesta vida.

Japón, Estados Unidos y el sudeste asiático, son los mercados que más consumen sus resistentes relojes, que dicho sea de paso, están concebidos para que literalmente, nunca se destruyan. Su presencia en México es sólo para confirmar que es una plaza donde cada vez más consumidores poseen uno de sus modelos.

Me adelantó que la siguiente etapa de esta línea de relojes, es incursionar de lleno en la gama de Smartwatch, por lo que ya se encuentran realizando las pruebas y trámites para poder alinearse a esta agresiva tendencia a la que Kikuo Ibe ve con mucho interés en sumarse a la oferta global.

Respecto a la piratería de relojes en el mundo, este empresario reconoce que le preocupa la rapidez con la que se propaga, pero también confía en las autoridades de comercio en el mundo, para ser cada vez más estrictos en el combate a este tipo de prácticas.

Por último, Ibe sostiene que el uso de relojes nunca desaparecerá como muchos auguran y por el contrario, es un mercado que se ha sabido reinventar. Por cierto, supe que es la cuarta vez que pisa el suelo mexicano y que como buen japonés, gusta también de tequila. Debo reconocer que “abusé de su humildad y disponibilidad” para pedirle que me autografiara mi colección de cinco G-Shock. A cada uno le puso su lema en inglés y en japonés: “Never Give Up”. A ese momento le llamo: felicidad.

COMECARNE

El Consejo Mexicano de la Carne, organismo con más de 30 años de experiencia en el sector cárnico, y que agrupa a empresas productoras mexicanas que representan el 90% de las carnes frías y 50% de la carne fresca y cortes que se venden en México,

firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X) para desarrollar programas conjuntos de investigación, servicio social, uso de información científica y técnica que generen impacto en el sector cárnico. Tome nota.

Dimensión empresarial

El Consejo Coordinador Empresarial presentó esta semana junto con más de 150 organizaciones y empresas el decálogo de principios de la “Dimensión Social de las Empresas”. Con esta propuesta el sector privado asume un compromiso con el desarrollo de las comunidades, con sus colaboradores, el medio ambiente, con el propósito de ser ejemplo de integridad y ética. A este compromiso se suma el desarrollo de las MiPyMEs y la creación de cadenas productivas entre otros.

Durante la presentación del Decálogo, Daniel Servitje, presidente y CEO de Grupo Bimbo mencionó que la estabilidad económica en materia de consumo interno, la baja inflación, el tipo de cambio estable genera oportunidades de inversión para los empresarios. También destacó que el avance del TMEC abre grandes oportunidades en Norte América que incrementará la inversión en México.

Energías renovables

¿Sabía que de acuerdo con la Secretaría de Economía que encabeza Graciela Márquez, la inversión extranjera directa de las energías renovables, como la eólica, se posicionó en segundo lugar en 2018 con más de 3,700 millones de dólares y en tercer lugar en 2019 con más de 3,300 millones de dólares? Además de permitir que México continué contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y el cumplimento de acuerdos internacionales, la energía eólica se traduce en crecimiento económico para el país y en desarrollo sostenible para las comunidades en donde se encuentran los parques eólicos. Le cuento esto porque los próximos 4 y 5 de marzo, días después de la fecha tentativa para la publicación del plan de inversión en el sector energético, se llevará a cabo el México WindPower 2020, organizado por la Asociación Mexicana de Energía Eólica, de Leopoldo Rodríguez Olivé, Tarsus México de José Navarro y el Consejo Global de Energía Eólica.

