A Luis Fonsi le falta mucha humildad

En la vida cada quien tiene lo que se merece; el éxito y el fracaso son el resultado de nuestro actuar, más que de la suerte. Hoy veremos algunos casos que lo comprueban.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE, RECONOCIDO POR EL PÚBLICO MEXICANO

Por segundo año consecutivo, las redes sociales de la revista de espectáculos más leída en todo nuestro país (TVNotas) han nombrado al titular de los programas De primera mano y El minuto que cambió mi vida, Gustavo Adolfo Infante, como el periodista de espectáculos con mayor credibilidad de México; y me uno a ese reconocimiento, pues he sido testigo de muchas cualidades de Gustavo, entre ellas y de las más importantes la responsabilidad. Es un trabajador incansable, pues sus jornadas laborales las comienza desde las 6:00 a.m. y las termina en muchas ocasiones en la madrugada; y aun cuando -como buen mexicano- trabaja para la familia y también disfruta de estar con los amigos, su trabajo nunca ha tenido la culpa de sus desvelos y está al pie de cañón, siendo ejemplar no solo para nuestro gremio, también para sus dos encantadores hijos, jóvenes que en un futuro serán igual que Gustavo Adolfo Infante, distinguidos como mexicanos con credibilidad. Cabe destacar que entrar en el gusto del público es tarea muy difícil y es por eso que lo felicito, porque la gente es quien le está otorgando tan importante homenaje a sus décadas de esfuerzo y dedicación.

LUIS FONSI SE UNE A LA LISTA DE ARTISTAS INSOPORTABLES

La Voz US en su segunda temporada por la cadena Telemundo tiene a Carlos Vives, Wisin, Alejandra Guzmán y a Luis Fonsi como coaches, en donde maquillistas, equipo de producción, camarógrafos, editores y gente del staff en diferentes momentos han comentado que Luis Fonsi no tiene la humildad de La Guzmán, de Wisin y de Vives, muy al contrario, lo califican de grosero al no contestar cuando alguien lo saluda e ignorar a aquellos del público que se quieren acercar a él. De ser verdad eso, hay que recordarle al boricua que la gente es quien te pone y también quien te quita, así que de pensar que él es más que cualquier persona en la producción de La Voz US y que nadie es de la estatura de su vida, la vida misma no tardará en enseñarle que lo que necesita este mundo es gente con valores y la humildad es uno de ellos.

SOFÍA CASTRO MUERE POR AYUDAR A ENFERMOS DE ESCLEROSIS

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, me contó que se encuentra sorprendida de su participación en Mira quien baila, concurso de la cadena UNIVISION, en donde ha sido nombrada como La reina de las cargadas, y es algo que la ha llevado hasta la semifinal, pero acepta estar preocupada porque aunque ella confía en sí misma, sabe que es una competencia en la que pueden pasar muchas cosas y desea ganar el concurso para con el premio ayudar a la fundación que representa y con la que beneficiarían a decenas de personas enfermas de esclerosis junto como Macarena, una paciente que también gozaría de la ayuda de Sofía. Esto la tiene muy nerviosa y acepta que ha estado a punto del llanto por las ganas que tiene de ayudar.

ARTURO CARMONA, DE LUTO

Una persona cercana a Arturo Carmona me platicó que la semana pasada se lo encontró con rostro triste y de preocupación, por lo que le preguntó si se encontraba bien, a lo que el actor contestó: “Estoy triste porque Luis Cantú, mi amigo y productor de la obra en la que trabajo en Monterrey, perdió a su señora madre de forma sorpresiva y ellos eran muy unidos. Sé lo difícil que la está pasando”, reveló Arturo y desde aquí, con mucho respeto, mandamos nuestras condolencias a Luis Cantú por el fallecimiento de su mamá, la señora Ofelia Barrera. Cantú es productor de obras como La vida galante y La forma más perversa, que se presentan el Foro Arcadia. Desde aquí un abrazo.

RAÚL MAGAÑA ABRE SU PROPIO CANAL DE TV

Me encontré al conductor y actor Raúl Magana, quien me dijo que está feliz de que una diversión se convirtiera en negocio, pues hace unos meses decidió subir a Facebook un programa de recomendación de restaurantes, lo que causó que una agencia lo buscara para solicitarle comercializar el espacio e incluso diseñar contenidos para armar una programación, y así es como decidió aceptar y abrir la plataforma digital Conekta-T, que en breve presentará ante los medios de comunicación; y aunque hoy es su prioridad, afirma que no dejará de actuar, conducir e Incluso dirigir obras para empresas como Pemex, proyectos que lo mantienen entretenido, pero bien sabe que estar ante cámaras es una de sus preferencias y es por ello que en breve lo veremos en un proyecto en TV abierta.

Me da gusto ver a gente armándola en grande. Deseo que ese también sea su caso. ¡Hasta la próxima!

