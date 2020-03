¡Maldita inseguridad!; muere estrella del doblaje

SIGUE EL FLAGELO DE LA INSEGURIDAD

Apenas este sábado 29 de febrero pasado la creciente ola de inseguridad que campea por todo el

país se hizo presente. Esta vez la víctima fue el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, quien dio

voz a Gohan adulto en el animé Dragon Ball Z, a Daniel Larusso en Karate KId, al Conde Pátula, a

Joey Tribbiani en la serie Friends y tal vez su trabajo más reconocido, a Sheldon Cooper, en The

Big Bang Theory. El asesinato fue producto de una balacera, cuando estaba junto a su esposa y su

cuñado. Las investigaciones están en curso y no se han dado a conocer más detalles, pero es

profundamente lamentable que pasen cosas así. Que en paz descanse.

COMO DIRÍA POMPÍN: “¡QUÉ MUJER, QUÉ MUJER!”

Aracaely Arámbula incendia las redes cuando publica fotos suyas en bikini o en la bañera. Y es que

provoca profunda admiración entre los hombres y serias críticas a Luis Miguel por no haberla

valorado como una hermosa mujer y encima de eso como la madre de sus hijos. La Chule ha

demostrado una grandeza fuera de serie, porque no anda por los rincones llorando su pena; ha

sabido guardar los secretos de su relación con El Sol, mantiene a sus hijos al margen de su carrera,

respetando mucho su intimidad y solo mostrándolos lo justo (se entiende que cobrando un dinero,

como lo estipula el mercado editorial). Ella ha demostrado que no necesita vejigas para nadar, que

es mucha mujer y una artista que se cotiza bien. Estoy seguro que buenos partidos no lo deben

faltar, pero hasta en ese aspecto de ha visto moderada. Ojalá pronto encuentre a un hombre que

sepa valorarla en su justa dimensión.

DANNA PAOLA RECIBIRÁ DEMANDA POR CANCELAR SHOW EN MAZATLAN

Organizadores de la edición 122 del Carnaval Internacional de Mazatlán preparan demanda para

Danna y su Mala Fama Tour por haber cancelado horas antes su presentación pactada para el

martes 25 de febrero en Olas Altas en donde seria la encargada de clausurar los eventos gratuitos

y la unica justificacion que dio, fue que tenia que viajar a España por cuestiones de contrato ya

establecidas con anterioridad y sin mas, le importo poco el compromiso con sus fans mazatlecos a

quien literalmente dejó plantados y aún es momento que Danna no se ha manifestado para

disculparse con la gente.

¿Y A TI, QUIÉN TE METE, JUAN BONETE?

“¡Se coooompran reproches, insultos, ofensas, escándalos y pleitos ajenos que vendaaaaan!”. Así

parece que va gritando por la vida Niurka Marcos, quien se escuda en lo claridoso de su carácter y

en su pretendido amor por la verdad. La sexy cubana habla de todo (sexo, cirugías, moral,

actuación, baile, etc.) y se mete en cuanto pleito es apenas convocada. Y eso tiene felices a los

reporteros de la fuente de espectáculos, pues ya saben que basta con picarle la cresta para que

Niurka saque a relucir su lenguaje florido y enfrente al gallo que le pongan enfrente. El chisme

sabroso siempre vende, y Niurka lo ofrece a raudales. Total, la vedette nada tiene que perder y sí

mucho que ganar, porque aunque no esté arriba de un escenario, siempre está en primeras

planas. Eso es saber armarla. ¡Hasta la próxima!

