PolíticaConfidencial María Luisa Albores tuvo que dar marcha atrás

• María Luisa Albores fue rebasada por su subsecretario. Javier May se fue azotando la puerta este lunes. “Una vez que la secretaria de Bienestar (Albores) ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar el programa, no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos y ordenó eliminar el decreto de la secretaria, además de no aceptar la renuncia de May. ¿Quién pierde?

• Hugo López-Gatell lleva dos días con viento a favor. No ha habido más casos de coronavirus y los que se habían detectado o fueron dados de alta (el primero) o evolucionan favorablemente. Al subsecretario de Salud se le han cumplido los pronósticos. Aunque no cantan victoria, en el sector Salud ya dejaron de contener la respiración. Incluso los mercados y el peso han registrado el hecho. Ya se verá en los próximos días y semanas.

• Audomaro Zapata, ¿enfermo? Resulta extraño que en los últimos días surgieran datos en torno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fuentes muy sólidas señalaron la semana pasada la destitución de la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Este martes la oficina del secretario Alfonso Durazo ofreció colaborar en las investigaciones por presunta corrupción, pero que ella se mantiene. Ahora señalan que el general Audomaro, de las confianzas de López Obrador, estaba hospitalizado. Es el director del Centro Nacional de Inteligencia. Durazo respondió que no, que Zapata está en sus oficinas despachando. ¿Todo bien en la oficina, secretario?

