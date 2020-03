Así se ven los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula en plena adolescencia

Aracely Arámbula y Luis Miguel estuvieron juntos desde 2005 y hasta 2009, momento en que terminó su relación. Y aunque el amor se acabó entre ellos, los hijos que tuvo con el cantante siguen siendo el norte de la vida de la actriz y su mayor alegría.

La protagonista de 'La Doña' se ha encargado de criar a sus hijos Miguel, de 13 años y Daniel, de 11, en medio de polémicas con Luis Miguel por cuestiones económicas. Aracely ha asegurado en entrevistas que mantiene económicamente a los niños y que no necesita pedirle pensión a nadie.

"A la gente le gusta especular (…) Te puedo decir que he sido una mujer que siempre ha trabajo, que no necesito pedir una pensión, mis hijos están muy bien, económicamente viven de mi trabajo, de mi familia, de nosotros (…)", manifestó en una conversación con Al Rojo Vivo en enero de 2020.

Y en ese momento, le aconsejó a Luis Miguel no desaprovechar el tiempo alejado de sus hijos: "El tiempo no regresa. Yo le diría que tomara este bálsamo de amor y de la manera más amorosa, que no se pierda estos momentos con ellos, conmigo yo, es con ellos".

Pero a pesar de los momentos complicados en la vida de Aracely, Luis Miguel y sus hijos en común, lo cierto es que los chicos viven tranquilos y felices, creciendo cada día más y convirtiéndose en adolescentes.

El pasado 1 de enero, la actriz celebró el cumpleaños número 13 de su hijo mayor Miguel, en una divertida fiesta íntima en Acapulco, lugar donde pasaron las fiestas de fin de año.

Aunque Aracely Arámbula publica ciertas fotos de sus hijos, nunca ha mostrado imágenes de sus rostros, protegiéndolos de los medios y alegando que ellos no forman parte del mundo del espectáculo.

En la imagen, se ve que Miguel ha crecido a pasos agigantados y seguramente ya tiene la misma estatura de su mamá o está cerca de alcanzarla. Justo recibiendo el año nuevo 2020, la orgullosa mamá compartió otra foto de su hijo.

Daniel, por su parte, cumplirá 12 años este 2020, comenzando también su etapa adolescente en la que seguramente su mamá lo apoyará en todo momento.

En esta visita al odontólogo compartida por su mamá, los seguidores de los artistas notaron lo grandes que están Miguel y Daniel.

Así como Miguel, Daniel tiene buen sentido del humor y siempre anda haciendo chistes y travesuras para hacer reír a su mamá cada vez que los graba.

Las pocas fotos que se conocen de los rostros de ambos es de cuando eran niños y lucen totalmente adorables.

